BBC News: Barevní zpěvní ptáci mohou být vyhubeni kvůli obchodu s nimi

Londýn - Zpěvným ptákům s jedinečně zbarveným peřím hrozí vyhynutí, protože jsou žádaní jako domácí mazlíčci. Vyplývá to z nové studie vědců z Durhamské univerzity, o které informoval zpravodajský server BBC News.

Obchod s doma chovanými zpěvnými ptáky už v Asii přivedl několik druhů na pokraj vyhynutí. Tito ptáci jsou chováni především pro krásný zpěv, který vyluzují.

Ale nová studie zjistila, že určité barvy opeření představují větší riziko odchytu ptáků ve volné přírodě. A podle vědců by mohl pomoci chov ptáků určených na prodej v zajetí. Jakkoli to zní kontroverzně, mohlo by to snížit úbytek některých ptačích druhů z volné přírody.

"Nebude to fungovat u všech druhů," řekla profesorka Rebecca Seniorová z Durhamské univerzity. "Ale je naděje, že bychom mohli změnit způsob získávání některých ptáků; chovat je v zajetí namísto odchytu ve volné přírodě," dodala.

Autoři studie také varovali, že pokud bude nadále pokračovat odchyt ptáků na prodej z volné přírody, začnou jejich populace zbývající v tropických lesích Asie blednout, budou fádnější, protože lovci cíleně odchytávají nejvýraznější, jedinečně zbarvené ptáky.

Aby profesorka Seniorová a její kolegové pochopili, jakou hrozbu pro volně žijící ptáky představuje odchyt, provedli inventarizaci druhů a jejich barev, které se nejčastěji kupují a prodávají na asijských trzích se zpěvným ptactvem.

"Zjistili jsme, že druhy, které mají jedinečnější zbarvení, tedy takové, které je výrazně odlišné od jiných druhů, se prodávají častěji," uvedla profesorka Seniorová. "Existují určité kategorie barev, které bývají častější - azurová (někdy popisovaná jako nebeská modř) a žlutá. Poměrně častá je také čistě bílá," dodala.

Vědci také simulovali dopad odchytu ptáků na prodej. Když z populace v simulaci odebrali nejčastěji prodávané a kupované druhy, zjistili, že by ve volné přírodě asijských tropických lesů "ubylo modrého a přibylo hnědého" opeření.

V některých částech Asie, zejména v Indonésii, už byl dopad obchodu s volně žijícími ptáky označen za krizi v ochrany přírody. Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) zřídil odbornou skupinu ve snaze zabránit vyhynutí druhů, které jsou tímto obchodem ohroženy.

Vlastnictví zpěvných ptáků je v Indonésii hluboce zakořeněné v místní kultuře. Soutěže ve zpěvu ptáků jsou velmi populární a na celostátní úrovni v nich mohou na vítěze čekat ceny dosahující desítek tisíc liber (stovek tisíc korun).

