BBC: Masové hroby na Ukrajině; poničená města kopou provizorní pohřebiště

Kyjev - Ruské bombardování některých míst na Ukrajině je tak intenzivní, že města jsou nucena pohřbívat desítky civilních obětí v masových hrobech. Nikde není tato chmurná realita války patrnější než v Mariupolu, klíčovém přístavním městě zdevastovaném neustálým ostřelováním, kde bylo v posledních dvou týdnech narychlo vykopáno několik pohřebišť. Na svém webu to dnes napsala stanice BBC, která zároveň upozornila, že její článek obsahuje snímky, které mohou být zneklidňující.

"Nemůžeme (oběti) pohřbívat do soukromých hrobů, protože jsou mimo město a obvod kontrolují ruští vojáci," řekl BBC telefonicky zástupce starosty Mariupolu Serhij Orlov. Dodal, že nyní mezi pohřební místa patří například zrušený městský hřbitov, který byl znovu otevřen.

Místní úřady dnes uvedly, že od začátku ruské invaze tam přišlo o život už více než 2500 obyvatel. Silné ruské ostřelování dosud znemožňovalo hromadnou evakuaci z Mariupolu, a to i přes snahu o otevření bezpečné únikové cesty. Dnes se podle dalšího zástupce starosty Petra Andrjuščenka podařilo odjet z města více než padesátce soukromých automobilů.

Orlov nemohl uvést celkový počet mrtvých civilistů pohřbených v hromadných hrobech, ale stanici BBC řekl, že na jednom místě bylo 67 těl. "Některá nemůžeme identifikovat, ale některá měla u sebe doklady," dodal. Tisíce obyvatel se ukrývají ve sklepích a v některých případech podle něj lidé pohřbívají rodinné příslušníky na dvorech nebo zahradách.

Těla z ulic podle něj sbírají pracovníci pro úklid silnic a týmy pro opravu komunikací. "Někteří lidé byli při tomto sbírání (těl) zabiti. Už 11 dní nemáme elektřinu, topení, vodu, jídlo, (nefunguje) kanalizace," popsal Orlov.

Několik set kilometrů severozápadně - na okraji hlavního města Kyjeva - byl u kostela ve městě Buča vykopán masový hrob, uvedla místní poslankyně Mychajlyna Skoryk-Škarivská. Leží v něm podle ní více než 60 těl. Video z pohřbu zveřejnil na facebooku Andrij Levkivskyj, což je lékař působící v nedaleké obci Irpiň. Zdravotníci tak pohřbili oběti, které byly dovezeny do irpiňské nemocnice.

Skoryk-Škarivská britské stanici řekla, že před samotným pohřbením lidí provedli v nemocnici patřičný obřad. Ne všichni lidé byli identifikováni a "nikdo přesně neví, kde jsou příbuzní," poznamenala. "Nyní řešíme s dobrovolníky, jak vytvořit digitální systém pro identifikaci lidí a dohledání nezvěstných příbuzných," upozornila.

Ruské jednotky podle ní v sobotu nemocnici obsadily a nařídily lékařům, aby ji opustili. Buča a polovina Irpině jsou v ruských rukou, dodala během telefonického rozhovoru ze západu země.

Pro Ukrajince je návrat masových hrobů šok. Mnozí mají hořké rodinné vzpomínky na druhou světovou válku, kdy nacisté vraždili židy a sovětské partyzány, a také na holodomor - hladomor, který na Ukrajině vyvolalo sovětské zabavování obilí a dobytka ve 30. letech, píše BBC.

"Mému strýci je 92 let a i on to srovnal se svým dětstvím za války," uvedla ukrajinská politička, která zdůraznila, že je "pro nás důležité pohřbívat příbuzné tradičním, křesťanským způsobem, s modlitbou". "I teď ve válce lidé někdy žádají kněze, aby to udělali," dodala.

Na severu Ukrajiny jsou města Charkov, Černihiv a Sumy obklíčena ruskými vojsky a neúnavné ostřelování i tam zabilo mnoho civilistů, upozorňuje BBC. .

Aktivistka za ochranu lidských práv Oleksandra Matvijčuková zveřejnila 6. března na twitteru snímek rakví v zákopu Doprovázel ho vzkaz "Civilisté zabití při ruském bombardování Černihivu jsou tady pohřbíváni v zákopech. Protože je hlavní městský hřbitov v Jacevu pod neustálým ostřelováním okupanty, oběti jsou pohřbívány v lese Jalivščyna."

Tajemník černihivské městské rady Oleksandr Lomako řekl, že oběti ruských náletů a ostřelování jsou pohřbívány na dočasném hřbitově. Hlavní městský hřbitov je podle něj nepřístupný, ruské jednotky obklopují město ze tří stran. "Po válce mrtvé znovu pohřbíme," podotkl. Počet civilních obětí ruského bombardování ve městě odhadl přibližně na 200.

Kromě důkazů o hromadném pohřbívání se podle BBC objevují i zprávy o provizorních hrobech. Na dvoře bytového domu v Irpini, kterou silně ostřelovali Rusové, byli pohřbeni obyvatelé jednoho z bytů - matka se synem. Ukrajinci fotografii hrobů hojně sdíleli a novinářka Olga Rudenková zveřejnila na twitteru také snímek, na kterém jsou podle ní oběti - Marina Metová a její syn Ivan, jak si užívali život v Kyjevě ještě před invazí.

Pro ty, jejichž blízcí trpí kvůli obléhání a ostřelování ze strany invazních sil, bude pohřeb v provizorních hrobech bezpochyby posledním pokořením, uzavřela BBC.