Bayern a Manchester City jsou dalšími osmifinalisty Ligy mistrů

Utkání 4. kola základní skupiny A fotbalové Ligy mistrů Bayern Mnichov - Salcburk, Robert Lewandowski z Bayernu střílí gól. 25 November 2020, Bavaria, Munich: Munich's Robert Lewandowski scores his side's first goal during the UEFA Champions League Group A soccer match between FC Bayern Munich and RB Salzburg in the Allianz Arena. Photo: Sven Hoppe/dpa ČTK/Sven Hoppe