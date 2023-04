Baxa po schůzce s prezidentem řekl, že je v širší nominaci na Ústavní soud

Praha - Někdejší dlouholetý předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa uvedl po dnešní schůzce s prezidentem Petrem Pavlem, že ohledně možného působení u Ústavního soudu (ÚS) je teprve v širší nominaci a že adeptů na nové ústavní soudce je více. S Pavlem řešili roli Ústavního soudu a jednotlivých soudců a působení ÚS v ústavním systému, řekl při odchodu z Hradu ČTK a České televizi. S prezidentem se dnes setkala i někdejší šéfka Soudcovské unie Daniela Zemanová, obsah schůzky nekomentovala.

"Absolvoval jsem rozhovor s panem prezidentem, výsledek zatím žádný nemám. Pan prezident si to promyslí a své rozhodnutí určitě sdělí sám. Jak známo, těch kandidátů je více. Všechno má svůj čas," sdělil Baxa po setkání, které trvalo přes hodinu. "Zopakoval mi, že nejprve chce seznámit se svým záměrem Senát a jeho orgány, a teprve poté veřejnost," doplnil soudce.

Otázku, zda by se mohl stát přímo předsedou ÚS po končícím Pavlu Rychetském, označil třiašedesátiletý Baxa za předčasnou. "Ještě není sestaven tým a vy se ptáte, kdo bude kapitánem," podotkl. Před schůzkou řekl ČTK, že pokud by mu prezident nabídl možnost kandidovat na ústavního soudce, považoval by to za čest a podrobil by se nominační proceduře.

Po Baxovi zamířila dnes na setkání s Pavlem Zemanová, další adeptka na nominaci k ÚS. Také ona strávila na Hradě zhruba hodinu. "Byla jsem požádána a naprosto respektuji pana prezidenta, který zatím chce zachovávat od nominantů mediální zdrženlivost. Bude informovat on sám, já to považuji za správné. Takže do konce toho nominačního procesu je to na jeho straně," řekla po schůzce novinářům jedenapadesátiletá místopředsedkyně ústeckého krajského soudu.

Jména tří vybraných kandidátů chce Pavel předložit Senátu co nejdříve, aby je horní komora stihla projednat na své schůzi 10. května. Už příští měsíc totiž končí mandát ústavním soudcům Miladě Tomkové, Jaroslavu Fenykovi a Jana Filipovi.

Ústavní soudce jmenuje prezident se souhlasem Senátu na deset let. Funkční období brzy vyprší i dalším soudcům ÚS - konkrétně 4. června Vladimíru Sládečkovi, 6. srpna předsedovi Rychetskému, o den později Ludvíku Davidovi a 26. listopadu Radovanu Suchánkovi. Při výběru dalších nominantů chce Pavel vycházet z návrhů více než 20 oslovených právnických institucí. Navržená jména bude posuzovat sedmičlenný konzultační panel v čele s ústavním právníkem Janem Kyselou.

Kandidáty hodlá Pavel posuzovat na základě několika kritérií včetně profesní zkušenosti a odbornosti. Při výběru chce brát zřetel i na "regionální rozrůzněnost" ve vztahu k životní zkušenosti i k právnickým fakultám, kde adepti studovali nebo působí. Zohledňovat bude i věkovou a genderovou vyváženost, stejně jako hodnotovou a názorovou různorodost. Převahu mezi nominanty by měli mít soudci obecných soudů a akademici, doplnit je mají i další profesionálové.

Proceduru výběru ústavních soudců konzultoval Pavel minulý čtvrtek se senátory. Kdyby se z jejich strany objevily k adeptům vážné výhrady, chtěl by se pokusit najít kompromis.

Baxa soudí od roku 1984, Zemanová je soudkyní od roku 2001. Ani jeden z nich nebyl v KSČ.