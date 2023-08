Bavorský vicepremiér po skandálu s antisemitským letákem zůstává ve funkci

Berlín - Bavorský vicepremiér Hubert Aiwanger po skandálu s antisemitským letákem z dob jeho středoškolských studií prozatím zůstává ve funkci. Dnes to v prohlášení před novináři řekl šéf bavorské vlády Markus Söder, který ovšem k vyjasnění celé kauzy požaduje od Aiwangera písemné odpovědi na 25 otázek. Söder zopakoval, že leták je odporný a že antisemitismus nemá v bavorské vládě místo. Skandál se v Bavorsku před říjnovými zemskými volbami stal hlavním tématem kampaně, Aiwanger je totiž lídrem Svobodných voličů (FW), kteří jsou koaličním partnerem Söderovy Křesťansko-sociální unie (CSU). Obě strany chtějí po volbách dál společně vládnout.

"Nenávist vůči židům nemá v bavorské vládě žádné místo," řekl Söder, podle kterého ale na Aiwangerovo odvolání původní zpráva deníku Süddeutsche Zeitung nepostačuje. Stejně tak nepřiměřené by podle něj bylo i vicepremiérovo dočasné postavení mimo funkci.

"Rešerše Süddeutsche Zeitung nestačí, odkazují na anonymní zdroje," řekl premiér. Dodal, že stejně tak nedostatečné je dosavadního Aiwangerovo vysvětlení celé události, proto musí vicepremiér a šéf FW písemně odpovědět na 25 otázek.

Kauze s letákem se dnes na mimořádném zasedání věnoval koaliční výbor CSU a FW, kterému Aiwanger na Söderovu žádost okolnosti vzniku dokumentu vysvětloval. "Dnešní odpovědi ale nepostačují. Stále zůstávají nezodpovězené otázky," uvedl premiér, proč po Aiwangerovi požaduje písemné vyjádření. "Potřeba je maximální transparentnost," prohlásil Söder a dodal, že Aiwanger slíbil otevřít případná školní akta z té doby, pokud ještě existují.

Skandál vypukl po zprávě deníku Süddeutsche Zeitung, který Aiwangera označil za autora 35 let starého letáku ke smyšlené soutěži o největšího zrádce národa s nabídkou cen, jako jsou průlet zdarma komínem v Osvětimi a celoživotní pobyt v hromadném hrobě. Deník navíc uvedl, že někteří svědci si pamatují, že Aiwangera v mládí fascinovala osobnost nacistického diktátora Adolfa Hitlera.

Aiwanger, kterému tehdy bylo 17 let, odmítl, že by leták vytvořil, připustil ale, že se našel u něj ve školní aktovce. V sobotu se pak k autorství přihlásil Aiwangerův o rok starší bratr Helmut, který to zdůvodnil tím, že byl tehdy naštvaný, neboť ve škole propadal. Vicepremiér podobně jako Söder označil leták za nechutný.

V neděli 8. října se v Bavorsku konají zemské volby, ze kterých vzejde nová vláda. V průzkumech je jasným favoritem Söderova CSU, která se ale neobejde bez koaličního partnera. CSU a FW chtějí v současné koalici pokračovat. Možnost sestavení vlády se Zelenými Söder odmítl.