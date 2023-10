Bavorský premiér Söder požaduje vytvoření velké koalice kvůli migraci

Berlín - Bavorský premiér a předseda Křesťansko-sociální unie (CSU) Markus Söder se vyslovil pro rychlý vznik vlády velké koalice na spolkové úrovni kvůli narůstajícím problémům s migrací. Podle Södera by se nyní opoziční konzervativní unie CDU/CSU měla podílet na "vládě národního rozumu" jako menší koaliční partner sociálních demokratů (SPD) kancléře Olafa Scholze, informovala agentura DPA.

"Potřebujeme novou vládu," řekl dnes bavorský ministerský předseda v Berlíně. Z vlády by tak měli podle Södera odejít liberálové (FDP) a Zelení, kteří nyní tvoří s SPD takzvanou semaforovou trojkoalici.

Nutná je "zásadní změna" v migrační politice, a nikoli polovičaté řešení, zdůraznil Söder. Nynější "nemocná" koalice to už podle něj nedokáže. Především Zelení mají "ideologické brzdy", domnívá se Söder. A koalice podle něj nemá žádnou sílu ani důvěru a autoritu u obyvatel.

Německo tento týden obnovilo stacionární kontroly na hranicích s Českem, Polskem a Švýcarskem. Některé spolkové země ale krok vnímají jako opožděný.

Söder dnes požadoval "úplnou ochranu hranic" včetně možnosti vracení migrantů přímo na hranici. "Pokud by to vyžadovalo změnu základního zákona (ústavy), nemělo by to už být tabu," prohlásil konzervativní politik.

Omezena by podle bavorského premiéra měla být také sociální podpora migrantů a všechny země severoafrického Maghrebu by měly být klasifikovány jako bezpečné třetí země.