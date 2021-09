Bavorskou CSU povede nadále premiér Markus Söder, ten podpořil Lascheta

Berlín - Bavorská Křesťansko-sociální unie (CSU) si dnes za svého předsedu opět zvolila premiéra Markuse Södera. Ten se v projevu na úvod stranického sjezdu postavil za kancléřského kandidáta Armina Lascheta, který vede CSU a její celoněmeckou sestru Křesťanskodemokratickou unii (CDU) do parlamentních voleb. Söder rovněž varoval před vznikem levicové vlády, který by podle něj znamenal politický sesuv.

Bavorského premiéra podpořilo 87,6 procenta delegátů, což je méně než 91,3 procenta, které Söder dostal v říjnu před dvěma lety.

Na sjezdu se Söder jasně postavil za Lascheta, který byl jeho sokem v boji o kancléřskou kandidaturu konzervativní unie CDU/CSU. "Za kancléře chceme Lascheta a ne Olafa Scholze či Annalenu Baerbockovou," prohlásil. Scholz vede do voleb sociální demokraty (SPD) a Baerbocková Zelené. Laschet na sjezdu CSU, který se koná v Norimberku, vystoupí v sobotu.

Unie se ve volebních průzkumech propadla na druhé místo, vedení si s odstupem několika procentních bodů drží SPD. Söder se obává, že kdyby Scholz sestavoval vládu, neodmítl by koalici se Zelenými a s postkomunistickou Levicí.

Levice je označována za krajně levicovou. Vznikla v roce 2007 sloučením hnutí odštěpeného od SPD a Strany demokratického socialismu (PDS). Tato strana byla právní následnicí Sjednocené socialistické strany Německa (SED), která byla do roku 1990 vládnoucí komunistickou stranou v Německé demokratické republice.

Söder dnes před straníky prohlásil, že průzkumy pro CDU/CSU opravdu nejsou příznivé. "Hrozí skutečný politický sesuv," řekl s tím, že Německo by v takovém případě čekaly vyšší daně a vyšší dluhy. Dodal ale, že unie se nevzdává a proti vstupu Levice do vlády bude bojovat.

S poklesem popularity se ale nepotýká jen CD/CSU, problémy má i CSU v Bavorsku. V průzkumu Wählercheck televize SAT.1 Bayern se strana propadla na 29 procent. Sondáž Bayerntrend přisoudila CSU dokonce 28 procent. Pokud by se průzkumy ve volbách potvrdily, byl by to pro CSU nejhorší výsledek v dějinách.