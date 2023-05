Bavorsko nepožaduje obnovení hraničních kontrol s Českem

Řezno (Německo) - Bavorsko kvůli migrantům nepožaduje obnovení hraničních kontrol s Českou republikou. Dnes to na tiskové konferenci po jednání s českým ministerským předsedou Petrem Fialou řekl bavorský premiér Markus Söder. Zdůvodnil to mimo jiné tím, že Česko si kvalitně chrání své hranice.

"Obnovení hraničních kontrol s Českem nepovažujeme za nutné," řekl Söder. Uvedl, že bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann se proto nepřipojil k žádosti svých kolegů z Braniborska a Saska, kteří po spolkové ministryni vnitra Nancy Faeserové dočasné obnovení kontrol žádají.

Za jeden z důvodů označil Söder to, že Česko zavedlo dostatečně kvalitní opatření na ostrahu hranic. Dalším důvodem je pak to, že Bavorsko provádí v pohraničí skryté kontroly, které se ukazují jako úspěšnější než ty stacionární. "Doporučuji i ostatním spolkovým zemím provádět to samé," řekl. Díky těmto skrytým kontrolám je podle Södera pohraniční migrační situace v Bavorsku značně příznivější než jinde v Německu.

"Česká republika udělala hodně, aby přes nás nevedly migrační trasy," řekl Fiala. Poznamenal, že aktuální čísla ukazují, že česká opatření fungují, neboť týdenní počty migrantů jsou v poslední době v řádu desítek.

Ve středu budou premiéři německých spolkových zemí jednat se spolkovým kancléřem Olafem Scholzem o migraci. Velkým tématem pak bude financování péče o migranty a uprchlíky, protože regiony na zaopatřování běženců žádají více peněz. Söder proto od středečního jednání čeká konkrétní výsledky.