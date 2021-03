Bavorsko čelí třetí vlně a sousedství s ČR podle Södera nepomáhá

Berlín - Bavorsko čelí třetí vlně pandemie nemoci covid-19 a sousedství s epidemicky vysoce rizikovou Českou republikou a Rakouskem boji s koronavirem nijak nepřispívá. Na tiskové konferenci po jednání zemské vlády to prohlásil bavorský premiér Markus Söder. Obyvatelům Bavorska Söder řekl, že s žádným uvolňováním poměrů do Velikonoc počítat nemohou, protože je nezbytné nejdříve opět získat ztracenou epidemickou stabilitu.

"Bavorskem se valí třetí vlna. Jsme tvrdě zasaženi, protože ležíme na pomezí mezi Českem a Rakouskem," řekl Söder. "Situace vypadá tak, že mají velký podíl na riziku," zdůraznil. Německo od 14. února považuje Českou republiku a většinu rakouské spolkové země Tyrolsko za oblasti s výskytem mutací koronaviru.

Söder nynější sílení pandemie přirovnal k těžkému a černému mraku, který leží nad Bavorskem. "Situace se ještě více zhorší, není to možné ignorovat a není to možné podceňovat, jak mnozí činí," řekl. "Do konce Velikonoc proto nebude žádné rozvolňování. V tuto chvíli sázíme na jistotu," poznamenal s tím, že cílem je zastavit rychlé šíření infekce.

Přes svátky tak v Bavorsku platí stávající podmínky pro rodinné sešlosti, kdy je povoleno sejít se nejvýše pěti lidem ze dvou domácností bez započítání dětí do 14 let. V bavorských okresech, kde je za sedmidenní období více než 100 nových případů na 100.000 obyvatel může na návštěvu jen jeden člověk z cizí domácnosti, rovněž je tam omezen volný pohyb po 22:00.

Kancléřka Angela Merkelová se v noci na dnešek se zemskými premiéry dohodla, že velikonoční svátky Německo využije ke krátkodobé izolaci. Svátky letos připadají na 1. až 5. dubna a výjimečně bude za den pracovního klidu bude považován i zelený čtvrtek 1. dubna a také sobota 3. dubna. Söder k tomu řekl, že v těchto dnech, které by byly jinak pracovní, budou otevřené jen prodejny potravin. "Jiný sortiment koupit nepůjde," zdůraznil.