Bavorské divadlo pořádá s českými a německými herci výpravy za léčkou StB

Bärnau/Pavlova Huť - Umělecký šéf a režisér bavorského divadla OVIGO Florian Wein překračuje hranici z Bavorska do Česka, kam ho následuje asi třicet dalších lidí. Jsou to návštěvníci komentovaného divadelního představení o tom, jak komunistická Státní bezpečnost (StB) v Československu lákala na falešné hranici do pasti lidi snažící se emigrovat na Západ. Česko-bavorské hvozdy jsou dnes volně průchozí, ale Weinův přístroj pro cesty časem celou skupinu rázem přenese do doby před více než 70 lety, kdy přechod ostře střežené hranice znamenal riskovat život a léčku tajné policie.

"Vůbec ničeho se neboj, všechno dobře dopadne, na mě se můžeš vždy spolehnout," ujišťuje v roce 1950 Eva Peníšková Marii Štěrbovou o tom, že útěk z Československa je zajištěný. Štěrbová ale ještě netuší, že její domnělá kamarádka Eva pracuje pro StB a že přechod hranice je jen provokací komunistického režimu. Osud Štěrbové je jednou z několika rodinných tragédií, které mohou návštěvníci několikakilometrové divadelní výpravy sledovat přímo tam, kde se odehrály.

Skutečné postavy dnes ale hrají herci česko-německého souboru. Autorkou scénáře je badatelka a spisovatelka Václava Jandečková, díky které se v Česku a také v Německu šíří povědomí o Akci Kámen, jak po roce 1948 léčku s falešnou hranicí StB nazývala.

Zákeřností celého podvodu bylo i to, že mnozí lidé po celý život ani nevěděli, že je StB zneužila k odhalování odbojových skupin či lidí nesouhlasících s komunistickým režimem. S pomocí agentů se zájemci o emigraci k hranici dostali, netušili ale, že je to hranice falešná. Ve skutečnosti byli stále v Československu. Dojem z falešné hranice byl až na výjimky dokonalý, případných nesrovnalostí si emigrující lidé po několikakilometrovém putování lesem a kvůli stresu jen sotva všimli.

Utíkající tehdy zastavovala falešná bavorská hlídka, odváděla je na falešnou celnici, kde ve falešné kanceláři byli falešní příslušníci americké vojenské zpravodajské služby CIC, předchůdkyni CIA. Dojem musel být přesvědčivý. "Nechyběla americká vlajka, fotografie tehdejšího amerického prezidenta Harryho Trumana, kouřily se americké cigarety a výslechy se zapisovaly na americkém psacím stroji," říká Wein návštěvníkům divadelního putování.

Lidé na falešných celnicích opakovaně slýchali, že jsou v bezpečí ve svobodném světě, ale že před odjezdem do bavorského vnitrozemí musí nejdříve pravdivě sepsat zápis o svých kontaktech v Československu či o náladě obyvatelstva. Agenty StB, kteří se vydávali za americké zpravodajce, zajímalo všechno. "Chtěli vědět, jak smýšlíte o prezidentovi, o komunistické vládě, co chcete na Západě dělat, koho tam znáte, zda se chcete zapojit do odbojové činnosti, zajímali se o vaši rodinu, o přátele a o to, jak se vaše okolí staví k režimu," říká Wein.

Návštěvníci divadelního představení tak zblízka sledují přesvědčování obětí Akce Kámen o tom, že cesta za hranice je bezpečná, pozorují schůzky StB se spolupracovníky a jsou svědky překročení falešné hranice a následného výslechu ve falešné celnici. Dozví se také, že Marie Štěrbová s dcerou Vlastou byly po výslechu na fingované hranici poslány pěšky do bavorského vnitrozemí, ale krátce po odchodu z falešné celnice je zadržela StB. Marie několik měsíců poté ve věku 42 let ve vazbě zemřela, aniž se mohla s dcerou rozloučit. Komunistický režim tehdy její žádost o setkání s Vlastou zamítnul. V následném procesu Vlasta Štěrbová dostala sedm let vězení, ze kterého v roce 1955 vyšla s celoživotními zdravotními a psychickými následky.

"Hrajeme skutečné příběhy, jsou to lidské osudy bez šťastného konce," říká Wein v závěru představení po asi čtyřkilometrové cestě, která končí přímo na bavorsko-české hranici. Té skutečné.

Divadelní představení v Bärnau/Pavlově Huti je jednou ze čtyř pohraničních tras, kterou divadlo OVIGO připravilo. Zájem je mimořádný, lístky jsou až na výjimky vyprodány. Podle Weina je ale možné si ještě představení objednat pro organizovanou skupinu. "Zájem nás těší," říká v rozhovoru s ČTK Wein. "Mezi návštěvníky je i hodně Čechů," dodává.

Představení, v němž herci hovoří česky i německy, se totiž obejde bez tlumočení. Díky trikům, jako je částečné opakování výroků v druhém jazyce a jasnost kontextu, ani není potřeba. Pro komentované části, které doprovází hrané scény mohou návštěvníci využít audioprůvodce s překladem, jako je běžné třeba v muzeích.

Jedním z českých herců, který ve hře vystupuje, je Marek Velebný. "Představuju tady čtyři postavy v pěti zastávkách," říká Velebný, který hraje také v plzeňském Divadle Dialog. Za náročné nepovažuje to, že je hra dvojjazyčná, ale přesuny mezi jednotlivými divadelními zastaveními. "Abych se mohl převléknout na jinou štaci a abyste mě jako publikum nedohonili, tak se tady přes louky a cestičky dopravujeme díky golfovému vozítku," říká.

Zatímco pro Velebného není němčina překážkou, neboť v Německu již dříve pracoval, Němec Oliver Machander dvojjazyčné hraní považuje za výzvu. "Protože česky bohužel neumím, jen pár slov," říká. "Všechny české texty jsou ale přeloženy i do němčiny, takže samozřejmě hru znám, vím, co čeští kolegové pronášejí. Co přesně v ten okamžik ale říkají, tomu přirozeně nerozumím," vysvětluje s tím, že pro správné navázání je vedle znalosti textu je potřebné svůj český protějšek znát. "Důležitý je i oční kontakt," dodává. "Já mohu repliku říci třeba trochu jinak, tak aby (německý herec) pochopil, že jsem skončil a že teď je na řadě on," poznamenává Velebný.

Organizace hry je zajímavá i pro návštěvníky, kteří jsou často z okolí hranic, případně se o historii regionu zajímají. Jednoho z představení se v Bärnau/Pavlově Huti zúčastnila mladá dvojice Steffi s Felixem. " Jsme z pohraničí, tak nás tato historie zajímá a zajímá nás i dění v Česku," řekla Steffi. S tím souhlasí i Felix. "Je to součást naší historie, proto jsem na představení přišel," uvedl Felix. O Akci Kámen dříve nevěděl, dozvěděl se o ní teprve nedávno. "Bylo to právě díky divadlu OVIGO," řekl. Oba také dodali, že česko-bavorské pohraničí je natolik zajímá, že se rozhodli učit se česky.