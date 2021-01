Básnířka Gormanová je po středě nejprodávanější autor na Amazonu

Laureátka ceny pro mladé básníky z roku 2017 Amanda Gormanová přednáší svou báseň The Hill We Climb (kopec, na který šplháme) na inauguraci Joe Bidena.

Laureátka ceny pro mladé básníky z roku 2017 Amanda Gormanová přednáší svou báseň The Hill We Climb (kopec, na který šplháme) na inauguraci Joe Bidena. ČTK/AP/Patrick Semansky

Washington - Dvaadvacetiletá losangelská básnířka Amanda Gormanová ovládla díky svému výkonu na středeční inauguraci prezidenta Joea Bidena knižní prodej na Amazonu. Její dvě sbírky jsou od středy na prvních dvou místech, přičemž jedna teprve vyjde.

Gormanová přednesla svou báseň složenou pro středeční večer a nazvanou The Hill We Climb (Kopec, na nějž stoupáme). Jak píše magazín Forbes, ve chvíli, kdy mladá černoška, která měla v dětství vadu řeči, začala bezchybně deklamovat úderná slova své básně, všichni ztuhli a naslouchali. Dokázala Americe, zjizvené vnitřním terorismem, smrtící pandemií a politickým rozkolem nabídnout to, co všichni potřebovali - poselství naděje. Část své básně Gormanová složila 6. ledna, kdy na Kapitol útočili příznivci minulého prezidenta Donalda Trumpa.

"Být Američan je více, než jen zděděná pýcha. Je to minulost, do níž vstupujeme a již napravujeme. Nevrátíme se zpět k tomu, co už bylo. Postoupíme k tomu, co bude, k potlučené, ale celé zemi. Laskavé, ale odvážné. Bouřlivé, ale svobodné," stojí v jedné části básně.

Gormanová je nejmladší z básníků, kteří kdy vystoupili na prezidentské inauguraci. Pochází z Los Angeles a na Harvardově univerzitě studovala sociologii. Něco už publikovala a další knihy jsou k vydání připravené. Gormanová zaujala první dámu Jill Bidenovou, která ji na inauguraci pozvala.

Americká média připomínají, že Gormanová v dětství trpěla podobně jako Biden vadou řeči. V případě Gormanové to byla neschopnost správně vyslovit některé hlásky. "Nepovažuji tu vadu za slabost. Udělala ze mne člověka schopného vystupovat na veřejnosti, vypravěčku, jakou jsem chtěla vždycky být. Když se musíte soustředit na to, jak vytvořit určitý zvuk, když se musíte zkoncentrovat na výslovnost, získáte představu o tom, jak slova znějí, jak je vnímá publikum," řekla v rozhovoru s listem Los Angeles Times.

Dnes se Gormanová podle Reuters probudila jako celebrita, protože na Amazonu od středy vylétla na první příčku prodeje její sbírka básní The Hill We Climb a na druhé místo ještě nevydaná Change Sings: A Children's Anthem (Změna zpívá: Dětská hymna). "Všem velmi děkuji za podporu určenou mně i mým slovům. Jak řekl (básník William Butler) Yeats: Slova snad pro hudbu," komentovala Gormanová ohlas, jaký vyvolala.

O tom, co ve středu řekla, se hodně debatuje i na sociálních sítích. Bývalá první dáma a uchazečka o Bílý dům Hillary Clintonová například na twitteru napsala. "Nebyla snad ta Amandina báseň úžasná? Slíbila, že bude v roce 2036 kandidovat na prezidentku a já se nemohu dočkat."