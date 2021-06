Basketbalové reprezentantky navštívil na tréninku americký herec Adam Sandler

Praha - České basketbalistky, které finišují s přípravou na mistrovství Evropy, měly na tréninku nečekanou návštěvu v osobě amerického herce Adama Sandlera. Hollywoodská celebrita, jež se v Praze chystá na natáčení filmu Kosmonaut z Čech, si během půlhodinového setkání s týmem Štefana Svitka zastřílela v hale Královka na koš a dostala na památku od reprezentačního výběru triko se jménem.

Fotografie z návštěvy hvězdného basketbalového fanouška zveřejnily na instagramu basketbalová federace či tým českých šampionek USK Praha. "Vše bylo domluvené poměrně narychlo. Nejprve mi volal manažer, zda by si mohl jít Adam zastřílet do haly, načež jsme se domluvili, že by jeho návštěva mohla být pro holky překvapením," řekl ČTK vedoucí reprezentačního celku Simon Bytel. "Řekli jsme si tedy, že přijede zhruba na posledních 30 minut, podívá se, jak holky trénují, a pak si s nimi na konci zahraje. Pro hráčky to bylo zpříjemnění a byly nadšené, když se objevil," uvedl Bytel.

Čtyřiapadesátiletý komik, muzikant i filmový producent známý například z filmů Vodonoš nebo Velký táta, patří k velkým basketbalovým příznivcům. Spolu s ním dorazil do haly i jeho kamarád a další herec Jonathan Loughran.

"Adamovi jsme narychlo nechali vyrobit tričko se jménem, vyfotili se a on si pak na chvíli popovídal s holkami. Je to výborný člověk," podotkl Bytel.

Po předchozích duelech se Švédskem a Běloruskem (2 výhry, 2 prohry) završí české basketbalistky přípravu na ME závěrečnými zápasy se Slovenskem 10. a 11. června. Evropský šampionát se bude hrát od 17. do 27. června ve Štrasburku a Valencii, kde na Svitkův tým čeká v základní skupině domácí Francie, Rusko a Chorvatsko.