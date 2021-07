Basketbalisty znepokojily nejednoznačné výsledky, nyní jsou na covid negativní

Praha - Podle manažera české basketbalové reprezentace Michala Šoba mají aktuálně všichni hráči negativní testy na koronavirus. Přestože některým nejmenovaným reprezentantům vyšly při středečním srazu nejednoznačné výsledky PCR testů a museli být z preventivních důvodů v izolaci, nyní je podle Šoba tým opět pospolu a chystá se na odlet na olympijské hry. Do Tokia basketbalisté odcestují na začátku příštího týdne.

"Bylo to v minulých dnech trochu dramatické, ale ne až tak, jak to vypadalo navenek nebo v médiích. Ve své podstatě jsme se jen ve středu sešli a měli u všech standardní proceduru, to znamená antigenní test, který byl negativní a umožnil nám vstup do hotelu. Na něm bylo ještě PCR testování a do jeho výsledku jsme všichni čekali na pokojích. Poté co u některých osob vyšel PCR test nejednoznačný, zůstávali v tu chvíli dál na svých pokojích v samoizolaci a čekali jsme na výsledky dalších testů," řekl při dnešním setkání s novináři Šob.

"Teprve poté jsme pustili dané hráče do oběhu a připojili k týmu. Nebylo to nic příjemného, ale všichni to respektovali a chápali. Teď mají všichni test negativní, tak zaplaťpánbůh za to," prohlásil reprezentační manažer. O jaké hráče šlo, nechtěl Šob prozradit. "Z lékařského hlediska to nemůžu říct," omluvil se. Podobné případy se však podle něj stávají.

Vzhledem k nečekaným komplikacím pak trenér Ronen Ginzburg povolal do závěrečné přípravy čtyři nové hráče Davida Jelínka, Tomáše Kyzlinka, Jakuba Tůmu a Jana Zídka. "Nejsem biochemik a ani jím být v této složité době nechci. Máme úzkou vazbu s testovacím centrem, chápali jsme to a děkuji jim za to, že to takhle prezentovali. Je lepší, než kdyby někoho určili jako negativního a místo toho platil opak. Proto jsme na vše přistoupili a byli trpěliví," řekl Šob.

Samotný odlet hráčů na olympijské hry, kde se čeští basketbalisté objeví poprvé v samostatné historii, však podle něho ohrožen nebyl. "Ve své podstatě ne. Platí, že první skupina odlétá v pondělí a z důvodu letenek získaných na poslední chvíli odcestuje druhá skupina o něco později," dodal Šob.