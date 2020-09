Basketbalisty Nymburka čeká boj o triumf v Lize mistrů

Atény - Basketbalisté Nymburka budou v tomto týdnu bojovat o triumf v Lize mistrů, jejíž vyvrcholení se opozdilo kvůli pandemii koronaviru. V provizorním formátu je čeká na turnaji v Aténách ve čtvrtek ve čtvrtfinále souboj na jeden zápas s tamním AEK. Úspěšnější celek postoupí do pátečního semifinále a bude hrát i v neděli o konečné pořadí.

Šestnáctinásobný český mistr kraloval v základní části celé soutěži s 26 body za 12 výher ze 14 utkání ve skupině C. V osmifinále vyřadil tureckou Bandirmu 2:0 na zápasy a na dvojzápas s AEK, druhým celkem skupiny B, už na jaře nedošlo. Přes tyto výsledky se Nymburk neřadí mezi favority turnaje.

"Samozřejmě jsou tam týmy s mnohem více penězi, větší historií a zkušeností, které mohou být považovány za favority. Ale já chci být jako můj mentor Neno Ginzburg, kouč české reprezentace, a dokázat něco nečekaného," řekl trenér Nymburka Oren Amiel, jehož tým odletí do Atén dnes večer.

Z kádru z minulé sezony chybí kapitán Pavel Pumprla, další čeští reprezentanti Jaromír Bohačík a Martin Peterka, Deishuan Booker, Roko Rogič, Michael Dixon a pivot Zach Hankins, jenž se řadil mezi nejlepší podkošové hráče v soutěži. Přišli naopak Slovinec Luka Rupnik, Američané Omar Prewitt, Stephen Zimmerman, Jerrick Harding a také mladík Luboš Kovář.

"Oba týmy mají nové sestavy a jsou v úplně jiné situaci, než kdyby se hrálo na jaře. Teď bylo pár utkání, ve kterých jsme si je mohli prohlédnout, ale teprve náš vzájemný zápas ukáže pravou sílu obou kádrů," podotkl Amiel.

"Pro nás je hlavní, abychom zápas odehráli tak, že budeme vědět, že jsme tam nechali všechno. Když to nebude stačit a soupeř bude zkrátka lepší, tak s tím dokážeme žít. Horší by bylo, kdybychom pak ze zápasu odcházeli s tím, že jsme měli na to předvést více," doplnil izraelský kouč Nymburka.

Středočeši v hlavní klubové soutěži FIBA už nyní dosáhli na maximum za čtyři roky její existence a v případě postupu mohou vybojovat nejlepší výsledek v dějinách klubu. Nymburk už byl dvakrát ve čtvrtfinále Evropského poháru ULEB. V sezoně 2009/10 nestačil těsně na Bilbao a o dva roky později prohrál s Petrohradem.

"Chceme ukázat to nejlepší, co dokážeme, a vyhrát. Už jsme několikrát ukázali, že jsme schopni porážet kohokoli, pokud necháme na hřišti všechno. Musíme hrát tak, jako by to byl poslední zápas v našem životě. Chceme dosáhnout nejlepšího výsledku v historii klubu," prohlásil osmatřicetiletý matador nymburského týmu Petr Benda

I kádr AEK Atény se obměnil. Odešli Kendrick Ray, Mario Chalmers a Jerai Grant. Posilami jsou hvězdná jména Matt Lojeski, Yanick Moreira či Tyrese Rice. Bývalý šampion Evropské ligy a Eurocupu už plánoval po sezoně v Panathinaikosu konec kariéry, ale rozhodl se bojovat o chybějící trofej ve sbírce.

Nymburk má AEK co oplácet. V roce 2018 se oba celky potkaly v osmifinále. Středočeši sice vyhráli v Aténách 98:88, ale doma dobře rozehraný souboj nedotáhli a po dramatickém závěru a porážce 82:93 s pozdějším šampionem vypadli. V ročníku 2018/19 v základní skupině AEK zvítězil v Praze o jediný bod 94:93 a doma 80:76.

"AEK je skvělý tým. Já proti nim hrál dvakrát. Přivedli velká jména, skvělé střelce. Pro většinu jsou favoritem, ale je to jen jeden zápas, ve kterém se může stát cokoli. A to je naše výhoda. Pod tlakem budou oni. Když zahrajeme dobře, můžeme porazit kohokoli. Mně se naše šance líbí. Jen je třeba, abychom do zápasu nastoupili se správně nastavenou myslí," podotkla jedna z posil Nymburka Prewitt.

Final Eight se bude hrát v hale OAKA, která má nejvyšší návštěvu na basketbal 20.300 diváků, ale v současné koronavirové době se bude hrát bez fanoušků. Opatření budou podobná 'bublině' aplikované pro dohrávku NBA v Orlandu.

Turnaj začne ve středu duely Hapoel Jeruzalém - Burgos a Türk Telekom Ankara - JDA Dijon. Nymburk nastoupí proti AEK ve čtvrtek od 17:30 v přímém přenosu programu Nova Sport1 a případného soupeře mu určí následující duel Zaragozy s dalším španělským celkem Tenerife. V barvách Zaragozy bude chybět český reprezentant Vít Krejčí, který si vážně poranil koleno.

V sobotu večer se budou vyhlašovat ocenění tohoto ročníku Ligy mistrů a mezi kandidáty jsou Bohačík, Hankins a také Vojtěch Hruban a trenér Amiel.