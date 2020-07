Basketbalisty čeká soustředění i se Satoranským

Praha - I s největší hvězdou Tomášem Satoranským z Chicaga se budou připravovat čeští basketbalisté od pondělka na první akci nové sezony. Kouč Ronen Ginzburg naplánoval týmu dvoutýdenní soustředění, které začne v Mariánských Lázních a bude pokračovat v Nymburce. V nominaci má sedmnáct hráčů, ale celý program neabsolvují všichni.

"Jsem rád, že se tohoto kempu zúčastní jádro týmu. Je pro nás velmi důležité mít všechny tyto hráče pohromadě. Nejen kvůli basketbalu, ale také být spolu jako tým. Musíme udržovat atmosféru národního týmu a oddanost hráčů reprezentaci," řekl Ginzburg na tiskové konferenci v Praze.

S některými hráči ale nemůže izraelský kouč české reprezentace ani v tomto období počítat. Kvůli klubovým povinnostem chybí Vít Krejčí ze Zaragozy či Tomáš Kyzlink z Virtusu Řím.

"Vítek měl být v Mariánských Lázních, ale musí do klubu dřív. V kontextu covidu budou muset odjet dřív ze soustředění Patrik Auda nebo Jaromír Bohačík. Na druhý týden do Poděbrad dorazí trošku jiná skupinka hráčů, ale první týden se sejdeme s drobnou obměnou v původní sestavě, která byla na mistrovství světa v Číně," prohlásil manažer týmu Michal Šob.

Ve výběru není pivot Jan Veselý z Fenerbahce Istanbul, který přišel o loňské úspěšné tažení za šestým místem na MS po zranění kolena. "Jana jsme neoslovovali, aby přijel, protože se připravuje na příští sezonu," podotkl Ginzburg.

Kouč vyzkouší i talentované hráče jako Davida Böhma z Montverde Academy a Jana Zídka z Pepperdine. "Máme v nominaci i mladé hráče, což ukazuje, že myslíme na budoucnost. Nejen na sezonu 2021/22, ale i dále. Myslíme si, že pro mladé talenty jako Zídek, Böhm, Sehnal nebo Bálint je skvělá každá minuta vedle Tomáše Satoranského, Vojty Hrubana a všech těchto hráčů, kteří vědí, o čem reprezentace je," řekl Ginzburg.

Po březnovém předčasném konci sezony kvůli pandemii koronaviru začne Ginzburgův tým ladit formu na ročník, který by měl vyvrcholit na přelomu června a července příštího roku v kanadské Victorii kvalifikací na olympijské hry a v případě úspěchu i o měsíc později turnajem v Tokiu. V současné době ale není jasné, jestli se uskuteční listopadové duely kvalifikace mistrovství Evropa ani jaký bude osud odložené olympiády.

"Pracujeme v módu, že se všechno uskuteční, ale také nemusí. Aktuálně jedeme podle plánu. Máme se 26. listopadu utkat doma s Belgií a o tři dny později hrát v Dánsku. Je to nastavené tak, že pokud všechny týmy budou schopny odcestovat na utkání a odehrát je, tak by měla proběhnout. Bez ohledu na to, jestli například v Česku bude moci na zápas 2000 lidí a v Dánsku jen padesát. Pokud jeden tým nebude moci, celé by se to posunulo na únor," popsal Šob.

Na konci prvního týdne přípravy se v Mariánských Lázních v pátek odehraje i slavnostní vyhlášení ankety Basketbalista sezony. Pak se tým přesune do Poděbrad a bude trénovat v nymburském sportovním centru.

Na konec přípravy je naplánována akce Lionsfest, při které se propojí mládežnické reprezentace s A-týmem a na speciálním semináři v pátek 7. srpna budou přednášet i skaut Charlotte Jakub Kudláček či Mirai Navrátil, frontman skupiny Mirai. "Jsme domluvení s Tomášem Satoranským, že by se do toho večera zapojil, jestli se nestane něco nepředvídatelného," řekl Jiří Welsch, který šéfuje v České basketbalové federaci chlapecké složce.

Nominace českých basketbalistů na soustředění v Mariánských Lázních a Nymburku (27. července - 8. srpna):

Rozehrávači: Richard Bálint (Prostějov), Martin Kříž (Nymburk), Ondřej Sehnal (USK Praha), Jakub Šiřina (Opava), Tomáš Vyoral (Pardubice), Tomáš Satoranský (Chicago/NBA),

Pivoti: Šimon Puršl (Brno), Patrik Auda (Jokohama/Jap.), Ondřej Balvín (Bilbao/Šp.), Martin Peterka (bez angažmá).

Křídla: Vojtěch Hruban, Petr Šafarčík (oba Nymburk), Radek Farský (Brno), Lukáš Palyza (Olomoucko), Jaromír Bohačík (Štrasburk/Fr.), David Böhm (Montverde Academy/USA), Jan Zídek (Pepperdine/USA).