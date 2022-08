Basketbalisty čeká jako test před ME turnaj v Pardubicích

Pardubice - České basketbalisty čekají první zápasové testy v přípravě na mistrovství Evropy, na kterém budou na začátku září hostit jednu ze základních skupin v pražské O2 areně. Na turnaji v Pardubicích se svěřenci trenéra Ronena Ginzburga utkají dnes od 17:30 s Bulharskem a v neděli ve stejném čase s Chorvatskem.

"Nemyslím si, že bychom měli úplně viset na tom, jak se budou hrát první utkání. Některé věci asi ještě budou trošku chybět," řekl rozehrávač a hlavní tahoun týmu Tomáš Satoranský. "Bude to zkouška, jak je kdo na tom. Otestování, do kolika rotací se dá jít. Do evropského šampionátu je však ještě daleko," podotkl pivot Jan Veselý, který bude od nové sezony působit společně se Satoranským v Barceloně.

Na konci příštího týdne se Ginzburgův tým představí na turnaji v Hamburku. Generálkou na ME budou ostré zápasy kvalifikace o postup na MS proti Francii a v Chomutově s Maďarskem. Do Eurobasketu Češi vstoupí 2. září proti Polsku.