Basketbalistky Žabin se pokusí ve Final Four obhájit pohárový triumf

Ilustrační foto - Finále play off basketbalové ligy žen - 3. zápas USK Praha - Žabiny Brno, 19. dubna 2022 v Praze. Trenér týmu Žabiny Brno Viktor Pruša ČTK/Kamaryt Michal

Chomutov - Basketbalistky Žabin Brno se pokusí o víkendu obhájit triumf v Českém poháru. Při absenci USK Praha jsou hlavními favoritkami. V sobotním semifinále se utkají od 14:00 s Ostravou, o tři hodiny později narazí domácí Chomutov na Slovanku. V neděli je na programu zápas o třetí místo (13:00) a finále (16:00).

"Motivace všech týmů je zcela jasná. Chomutov prožívá svou nejlepší sezonu v historii a turnaj pořádá s jasným záměrem získat premiérovou medaili pro klub v domácím prostředí. My se však role favorita určitě nezříkáme a jedeme si splnit jeden z našich předsezonních cílů, kterým je obhajoba loňského zlata," řekl trenér Viktor Pruša na webu brněnského klubu.

Žabiny zaútočí v soutěži na 19. triumf. V lize jsou druhé za dominantním USK Praha a prohrály v této sezoně ŽBL jen tři zápasy (dva s USK). Pražanky se do poháru nepřihlásily a soustředí se na boje v Evropské lize.

Brněnský celek, který se v této sezoně účastnil Eurocupu, se do Final Four dostal díky čtvrtfinálovému vítězství nad Hradcem Králové 81:62. S Ostravou se utká podruhé v krátké době. Na konci minulého týdne uspěl v lize na palubovce soupeře 80:50. Žabiny nepohrály s Ostravou devět zápasů po sobě a více než dva roky.

"Díky výsledkům z minulých sezon jsme si vybojovaly pozici lídra skoro v každém zápase vyjma USK. A musíme hrát, aby nás tak i soupeři vnímali. Máme letos nasbírané cenné zkušenosti z těžkých eurocupových zápasů, které snad dokážeme zúročit," uvedla brněnská rozehrávačka Petra Záplatová.

Ostravě patří v lize s bilancí sedmi výher a deseti porážek sedmé místo. Výběr trenérky Ivety Raškové postoupil do Final Four poprvé, ve čtvrtfinále předčil v dramatické koncovce loňského finalistu poháru KP Brno 84:83.

Chomutov měl účast ve Final Four jistou díky pořadatelství. Severočešky vedle čtvrtého místa v lize postoupily do semifinále Poháru EWBL. Levhartice chtějí využít domácí prostředí k historicky prvnímu postupu do finále soutěže.

Slovance sice patří v domácí lize až osmé místo, ve čtvrtfinále však vyřadila nečekaně pražskou Slavii po výhře 84:78. Proti Chomutovu uspěla v poháru vloni, kdy ve čtvrtfinále zvítězila 89:78.