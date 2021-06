Basketbalistky vstoupí do ME s Ruskem, po potížích trénovala i Reisingerová

Štrasburk - Utkáním s Ruskem vstoupí české basketbalistky ve čtvrtek v poledne do mistrovství Evropy ve Štrasburku. Dnešní poslední trénink před startem turnaje absolvovala v hale Rhénus Sport i pivotka Julia Reisingerová, která se od pondělí potýkala s nataženým tříslem. Zápas odvysílá přímým přenosem ČT Sport. Hned v pátek od 20:45 nastoupí svěřenkyně trenéra Štefana Svitka proti domácí Francii.

Slovenský kouč českého tým byl rád, že Reisingerová na tréninku nechyběla. "Je pro nás důležitou hráčkou pod košem a jedním z pilířů naší hry. Například zítra se musí popasovat s Mášou Vadějevovou," řekl Svitek. Věří, že připravené budou na vstup do turnaje všechny hráčky. "Jsou v pořádku, ale stále nás provázejí menší bolístky. Myslím, že až bude hozený míč na středovém kruhu a adrenalin stoupne, tak děvčata zapomenou na nějaké drobnosti."

S Ruskem, které před dvěma roky na mistrovství Evropy v Lotyšsku a Srbsku skončilo osmé, sehrály Češky soutěžní zápas naposledy 1. července 2011 na kontinentálním šampionátu v Lodži, kde prohrály 53:85. Naposledy s nimi hrály v červnu 2013 v přípravě v Karlových Varech (59:64).

"Myslím, že ty týmy jsou dost podobné v tom, že v obou je několik hráček, pro které to bude první takový turnaj. Je tam trochu nezkušenosti na obou stranách. Myslím, že bude důležité, abychom co nejrychleji setřásli počáteční nervozitu a dostali se do zápasu, abychom nemuseli nahánět nějaký výsledek," prohlásil Svitek.

"Budou rozhodovat věci, které nemají co dočinění s tím, jestli máme dobrý den a trefíme o dvě tři trojky více. Je to bojovnost, doskakování. Je důležité, abychom si vážili míče a neztráceli ho. A rozhodovat budou jednoduché koše, abychom jim zabránili a my je dávali," doplnil Svitek.

Ruské basketbalistky má se svým realizačním týmem nastudované z videa. "Podařilo se nám odsledovat všechny zápasy, které hrály v kvalifikaci. Měli jsme nějaké záznamy i z přípravných zápasů, takže jsme si udělali obrázek o jejich hře," dodal Svitek.

"Rusko prochází generační proměnou. Musíme začít soustředěně, to bude klíčové. Musíme celých 40 minut bojovat a pak se může stát všechno," prohlásila kapitánka Romana Hejdová, podle které vede cesta k postupu ze základní skupiny před Rusky a Chorvatky, s kterými se český tým utká v neděli od 18:00.

"S Francií můžeme držet krok, ale ne celý zápas. Je tam dvanáct hráček, které jsou vyrovnané a to tempo nepoleví. U nás, Ruska a Chorvatska bude záležet, jak k tomu každý tým přistoupí. Kdo bude chtít víc, tak půjde dál," prohlásila Hejdová.

Vítěz základní skupiny postoupí přímo do čtvrtfinále a celky ze druhého a třetího místa budou hrát kvalifikaci play off. Pro poslední tým turnaj skončí. Potenciálními soupeřkami pro začátek vyřazovací část budou týmy ze základní skupiny C hrané také ve Štrasburku, v které se představí Belgie, Slovinsko, Turecko a Bosna a Hercegovina.

V druhém dějišti ve Valencii, kde turnaj vyvrcholí, hrají ve skupině A na domácí půdě obhájkyně titulu Španělky se Švédskem, Běloruskem a Slovenskem a ve skupině B Srbsko, Itálie, Černá Hora a Řecko. Ve Štrasburku se budou hrát i dva duely kvalifikace play off a dvě čtvrtfinále. Do Valencie se přesunou i poražení čtvrtfinalisté, kteří budou bojovat o účast v kvalifikaci o mistrovství světa v roce 2022 v Austrálii. Tu si zajistí první šestice. Hrát se bude ve Štrasburku i Valencii i s diváky v hledišti.

Hala Rhénus Sport pro 6200 diváků se může zaplnit z šedesáti procent "Těším se moc. Sezona byla komplikovaná bez diváků. Já potřebuju emoce, chybělo mi to a jsem ráda, že aspoň na konci sezony na Euro pustí diváky. Může to být jen plus, i když ten kotel bude hlavně pro Francii, ale my si to můžeme také trochu přivlastnit," uvedla Hejdová.