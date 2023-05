Basketbalistky v přípravě na ME poprvé prohrály, Lotyšsku podlehly 67:83

Istanbul - České basketbalistky prohrály na turnaji v Istanbulu s Lotyšskem 67:83 a připsaly si první neúspěch v přípravě na mistrovství Evropy po vítězstvích nad domácím Tureckem a Německem. Příští týden se tým trenérky Romany Ptáčkové utká s Velkou Británií ve čtvrtek v Praze a v pátek v Hradci Králové.

Porážce nezabránila ani 15 body nejlepší střelkyně zápasu Petra Holešínská. Dvouciferný počet bodů dala ještě Dominika Paurová (11), za vítězky nasbíraly po 14 bodech Paula Stautmaneová a Aleksa Gulbeová.

Češky ve třetím duelu ve třech dnech od začátku ztrácely a ani jednou se v utkání nedostaly do vedení. Lotyšky, které v Istanbulu hrály jen pátek s Tureckem a prohrály 51:75, měly už po první čtvrtině dvouciferný náskok 27:17. V polovině utkání vedly o 18 bodů.

"Mně osobně určitě chyběly trochu síly, i ostatní holky vypadaly trochu unaveně. V přechodové fázi jsme neběhaly určitě tak rychle jako v předchozích zápasech. Navíc Lotyšky hrály tvrdě, což ještě víc vysiluje a s kombinací tří zápasů ve třech dnech to na nás dolehlo," řekla Holešínská. "Lotyšky podle mě namotivovalo, že dostaly o hodně od Turkyň. Trenérka nám říkala, že měly včera jen čtyři zisky, nehrály moc agresivně v obraně, dneska ukázaly pravý opak."

Na začátku poslední čtvrtiny vzrostl rozdíl ve skóre na 26 bodů. V závěru dokázaly české basketbalistky stáhnout ztrátu na 67:79, potom ale dostaly ještě dva koše.

"Byl to hodně tvrdý zápas, rozhodčí to pouštěli. Jedna rozhodčí říkala holkám, že to chtějí dnes nechat víc hrát a určitě to tak bylo. Lotyšky jsou vysoké na všech pozicích, hrají hodně tvrdě i normálně, tak jim to vyhovovalo," uvedla Holešínská. "Udělaly jsme krok dopředu, ale poslední zápas byl pro nás trochu budíček, protože na Evropě budou všichni hrát tvrdě. Prohra nám podle mě pomůže, že se zvedneme a jak začne někdo tlačit, tak budeme tlačit zpátky," dodala čerstvá posila španělské Zaragozy.

Česko - Lotyšsko 67:83 (17:27, 30:48, 44:64)

Body: Holešínská 15, Paurová 11, Hamzová, Voráčková obě 9, Kopecká, Stoupalová obě 7, Zeithammerová 4, Šípová 3, Vyoralová 2, Březinová, Effangová obě 0 - Strautmaneová, Gulbeová obě 14, Laksaová 9. Fauly: 24:14. Trestné hody: 14/11 - 23/17. Trojky: 8:12. Doskoky: 34:40.