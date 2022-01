Basketbalistky USK prohrály v Salamance a nemají druhé místo ve svých rukou

Salamanca (Španělsko) - Basketbalistky USK Praha prohrály v utkání 12. kola Evropské ligy na hřišti španělské Salamanky 75:85 a nemají již boj o druhé místo ve skupině A ve svých rukou. Domácí tým táhla Kahleah Cooperová, která nasbírala 24 bodů, českým mistryním naopak nepomohlo ani 24 bodů a 10 doskoků Brionny Jonesové. Double double zaznamenala také její spoluhráčka Alyssa Thomasová za 17 bodů a 12 doskoků.

Pražanky sice zůstávají po čtvrté porážce v tomto ročníku druhé díky lepšímu skóre, Salamanca má ale k dobru dohrávku proti Montpellier.

Do sestavy USK se vrátila americká podkošová opora Thomasová, která minulé utkání s Jekatěrinburgem vynechala kvůli rekonvalescenci po prodělaném koronaviru. Pražanky měly lepší úvod a ujaly se vedení 7:0. Domácí táhla tradičně nejlepší střelkyně Coopeová, po jejichž 11 bodech Salamanca otočila zápas na 15:14. USK přesto dominoval v první čtvrtině na doskocích 16:6 a díky tomu vyhrál úvodní část o čtyři body.

Španělský celek ovšem ve druhé části soupeře zatlačil a díky deseti bodům za sebou otočil duel na 30:25. Domácí zlepšily hru v obraně, začaly lépe doskakovat a vypracovaly si až jedenáctibodový náskok. Pražanky držela ve hře americká pivotka Jonesová, která byla s 11 body jejich nejlepší střelkyní, na druhé straně však Coopeová stihla do poločasu nasbírat o osm bodů více a Salamanca tak odcházela do kabin s vedením 43:33.

USK vstup do druhé půle vyšel, k Jonesové se střelecky přidala její krajanka Thomasová a české mistryně se po rychlých devíti bodech za sebou vrátily do hry. Po trojce Condeové šly dokonce do vedení 50:49 a Thomasová měla se 13 body a 10 doskoky double double. V polovině třetí části však Jonesová počtvrté faulovala, trenérka Hejková ji kvůli hrozbě předčasného vyloučení stáhla z palubovky a Salamanca opět ožila. Po dvou trojkách Aragonesové se dostala do vedení 59:51 a před závěrečnou částí získala zpět jedenáctibodový trhák.

Pražanky ani tentokrát nic nezabalily, díky ziskům a bodům Terezy Vyoralové se dokonce přiblížily na dvoubodový rozdíl 71:73, poté však domácím pomohla šesti body Katie Lou Samuelsonová a španělský celek si již závěr pohlídal. Salamanca tak porazila za povzbuzování domácí haly USK po čtyřech zápasech a poprvé od roku 2013. České mistryně prohrály po Jekatěrinburgu podruhé za sebou.

Salamanca - Jekatěrinburg 85:75 (18:22, 43:33, 66:55)

Nejvíce bodů: Cooperová 24, K. L. Samuelsonová 16, Hofová 14 - Jonesová 21, Thomasová 17, Oblaková 14. Fauly: 14:21. Trestné hody: 25/16 - 15/13. Trojky: 7:2. Doskoky: 34:41.