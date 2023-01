Basketbalistky USK prohrály s Valencií 75:82 a potřetí prohrály v Eurolize

Praha - Basketbalistky USK Praha prohrály v domácím utkání 9. kola Evropské ligy s Valencií 75:82 a zkomplikovaly si boj o čelo tabulky skupiny A. Třetí porážku českých mistryň v tomto ročníku soutěže neodvrátila ani 21 body Brionna Jonesová. Hosty táhla autorka 22 bodů Marie Gülichová, 19 bodů přidala španělská hvězda Alba Torrensová.

Pražanky doplatily v utkání na 22 ztrát. Trefily také pouze jeden tříbodový pokus proti deseti úspěšným trojkám Valencie. Španělský celek oplatil USK domácí porážku 76:83 a dotáhl se na něj s 15 body na třetím místě v tabulce. V jejím čele je Fenerbahce Istanbul, který dnes porazil Szekszárd 91:71. Druhé jsou polské Polkowice, jež zdolaly Olympiakos 76:52.

"Z naší strany to byl hodně nevydařený zápas. Pokaždé když jsme zvedaly hlavy, dostaly jsme nějaký laciný koš nebo trojku a padly zase dolů. Tato prohra nám komplikuje situaci. Mrzí mě nejen fakt porážky, ale vrací nás to někam na jiné pozice, abychom si nemyslely, že můžeme vyhrávat i s takovýmto výkonem," řekla trenérka Natália Hejková novinářům po utkání.

Pražanky dobře začaly a díky šňůře osmi bodů se ujaly vedení 13:2. Trenér hostů Rubén López reagoval oddechovým časem a španělský tým se vrátil brzy do hry. Jeho hlavní tahounkou byla Gülichová, jež v první čtvrtině vstřelila 12 bodů. Po její trojce v závěru otočila Valencie vývoj duelu na 21:19.

"První dvě minuty byly z naší strany dobré a vypadalo to v pořádku. V první čtvrtině jsme ale udělaly devět ztrát. Na hráčky sedla nejistota a už si tak nevěřily," uvedla Hejková.

České mistryně se ve druhé čtvrtině dál střelecky hledaly a nedařilo se jim ani v obraně. Od stavu 27:28 nastřílely hráčky Valencie 13 bodů v řadě a získaly cenný náskok, který v jeden moment narostl až na 16 bodů. USK doplatil v první půli na 14 ztrát a i přes 13 bodů Jonesové odcházel do kabin s dvanáctibodovým mankem (33:45). Valencie si také pomohla šesti tříbodovými střelami, USK neuspěl ani při jednom z pěti pokusů.

"Ano, soupeřky dávaly někdy i zázračné střely. Měly den a my ne. Na druhou stranu ale nevím, koho bych dnes dala z hráček za příklad. Ani jednu," podotkla Hejková. "Nebylo to o tom, že by nechtěly. V poločase jsme si daly hranice co a jak. Jenže jakmile jsme zvedly hlavu, tak nás zase srazily," doplnila slovenská trenérka.

Druhý poločas začal v hale Královka s lehkým zpožděním kvůli potížím s časomírou. Domácí hráčky se zkoušely co nejdříve přiblížit na dostřel, Valencie ale jejich nápor dokázala vždy odrazit tříbodovými pokusy. Rozstřílela se hlavně Torrensová, která ve třetí čtvrtině zaznamenala 15 bodů a hostující basketbalistky dál držely před závěrečnou částí třináctibodové vedení (68:55).

Ani v úvodu poslední čtvrtiny se nedařilo USK dostat na dostřel. Naději vykřesala až čtyři minuty před koncem Tereza Vyoralová, která díky šesti bodům za sebou snížila na 68:73. Blíže než na rozdíl pěti bodů se už ale USK do závěrečného klaksonu nedostal. Nic na tom nezměnila ani Alyssa Thomasová, která v závěru zkompletovala se 17 body, 10 doskoky a 10 asistencemi triple double.

Pražanky nyní čeká ligový duel proti Slovance. V sobotu mohou získat v domácí soutěži 257. vítězství za sebou a překonat rekord Gambrinusu Brno z let 1998 - 2007. "Ano, čeká nás tento zápas. Stejně tak ale potřebujeme i příští týden vyhrát doma s Bourges. To bude další těžký zápas," dodala Hejková.

USK Praha - Valencie 75:82 (19:21, 33:45, 55:68)

Nejvíce bodů: Jonesová 21, Thomasová 17, Condeová 11 - Gülichová 22, Torrensová 19, Coxová 10. Fauly: 14:18. Trestné hody: 15/12 - 14/10. Trojky: 1:10. Doskoky: 39:29.

Další výsledky skupiny A: Fenerbahce Istanbul - Szekszárd 91:71, Polkowice - Olympiakos Pireus 76:52,

20:00 Bourges - Boloňa.

Tabulka:

1. Fenerbahce Istanbul 9 7 2 766:666 16 2. Polkowice 9 7 2 673:638 16 3. USK Praha 9 6 3 740:644 15 4. Valencie 9 6 3 660:636 15 5. Bourges 8 4 4 559:545 12 6. Szekszárd 9 3 6 629:748 12 7. Boloňa 8 2 6 564:587 10 8. Olympiakos Pireus 9 0 9 592:719 9