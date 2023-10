Basketbalistky USK Praha zahájily Evropskou ligu výhrou nad Landes

Praha - Basketbalistky ZVVZ USK Praha vstoupily do nového ročníku Evropské ligy domácí výhrou nad francouzským týmem Landes 85:63. Dvaceti body se na tom podílela australská pivotka Ezi Magbegorová, která si díky 12 doskokům připsala double double. Další zápas ve skupině B čeká svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové za týden v Polkowicích a na Královce se po dalších duelech v Györu a Salamance představí až 31. října proti Villeneuve.

Double double zaznamenala v domácím dresu také Valériane Ayayiová, která k 17 bodům přidala 10 doskoků. Dvouciferný počet bodů měly za pražský celek také Maite Cazorlaová (13) a Veronika Voráčková (11). Porážce Landes nezabránila ani 22 body Luisa Geiselsoderová.

Francouzský celek v úvodu získal náskok 8:2, ale Pražanky odpověděly osmibodovou šňůrou, díky které se poprvé dostaly do vedení. Domácí hráčky sice pak ještě jednou ztrácely 10:12, ale stav otočily díky trojce Ayayiové a na přelomu první a druhé čtvrtiny předvedly desetibodovou šňůru. Náskok 20:12 se rychle rozplynul a krátce před poločasem to bylo 30:27 pro Landes, ale do pauzy skóre otočily Ayayiová s Cazorlaovou.

V úvodu třetí čtvrtiny se Landes ještě třikrát dostalo do vedení, ale Cazorlaová pěti body otočila stav na 40:36 a Pražanky už soupeřkám další obrat nedovolily, i když hrály od 23. minuty bez zraněné Teji Oblakové. Naopak devítibodovou šňůrou unikly do trháku 56:46. Na startu závěrečné desetiminutovky sice hostující tým snížil na 56:58, ale pak už dal jen sedm bodů, zatímco USK jich po dominantním výkonu nastřílel 27.

Evropská liga basketbalistek - 1. kolo:

Skupina B:

ZVVZ USK Praha - Landes 85:63 (15:12, 31:30, 58:54)

Nejvíce bodů: Magbegorová 20, Ayayiová 17, Cazorlaová 13 - Geiselsoderová 22, Petersonová 15, Fuehringová 8. Fauly: 17:16. Trestné hody: 11/9 - 14/12. Trojky: 10:3. Doskoky: 45:37.