Basketbalistky USK Praha slaví rekordní titul, Žabiny Brno zdolaly i potřetí

Praha - Basketbalistky ZVVZ USK Praha vybojovaly rekordní 17. titul v české lize. Ve třetím finálovém utkání porazily doma Žabiny Brno 87:54 a sérii ovládly 3:0 na zápasy. Nejvyšší soutěž vyhrály potřinácté za sebou, čímž vyrovnaly sérii svých dnešních soupeřek z let 1996 až 2008. V součtu s federální ligou získaly Pražanky 25. titul a upevnily si vedení v čele historického žebříčku před Spartou (23).

"Tyhle pocity se neomrzí. Kvůli nim to celé děláme," řekla novinářům trenérka USK Natália Hejková. "Před zápasem jsem hráčkám říkala, abychom nic nepodcenily. Na rozdíl od zápasu v Brně nám sice chvíli trvalo, než jsme rozjely lokomotivu, ale alespoň to bylo zajímavé pro diváky," doplnila slovenská trenérka, která by měla zůstat u týmu i v příští sezoně.

USK neprohrál v lize v desáté sezoně po sobě a prodloužil rekordní sérii výher na 272 zápasů. Naposledy v soutěži zaváhal ve finále v roce 2013 se stejným soupeřem (tehdy IMOS Brno). V této sezoně překonal také předchozí maximum Brna (256 vítězných zápasů).

"Potěší to. Byla to sezona nahoru dolů. Byly tam výborné zápasy, ale i takové, které jsme si nepřály. Například Euroliga nás bolí ještě teď," připomněla Hejková čtvrté místo z Final Four.

Nejlepší hráčkou vítězného týmu byla Brionna Jonesová, která zaznamenala v utkání double double za 32 bodů a 12 doskoků. Americká pivotka získala i ocenění pro nejužitečnější hráčku finálové série.

Žabiny obsadily stejně jako vloni druhou příčku a nerozšířily sbírku 14 titulů. Naposledy triumfovaly v sezoně 2009/10. V této sezoně vyhrály při absenci USK Praha domácí a Federální pohár.

Před začátkem utkání obdržela cenu pro hráčku do 23 let s nejlepším poměrem asistencí a ztracených míčů domácí Simona Sklenářová. USK chtěl navázat na první dvě finálové vítězství 89:73 a 94:71. Od úvodu se musel obejít bez Maríi Condeové, která si po jednom ze soubojů poranila kotník.

"Stalo se to, když podběhla jednu z protihráček a šlápla jí na nohu. To jsou blbá zranění. Ještě že je tato sezona za námi. Už by jen chybělo, aby někdo šel do tunelu a tam ho nabrala motorka," uvedla Hejková.

Brňanky měly povedený nástup, celou úvodní čtvrtinu se držely ve vedení a také díky šesti bodům Elišky Hamzové vedly 20:15. USK však ve druhé části zlepšil obranu a vývoj po jedenáctibodové šňůře otočil. Hlavní oporou byla Jonesová, která v polovině zápasu měla už 24 bodů a sedm doskoků. USK ovládl druhou část 34:12 a do kabin odcházel se sedmnáctibodovým vedením.

Pražanky po přestávce dál zvyšovaly náskok a Jonesová si v průběhu třetí čtvrtiny zajistila double double. Brňanky navíc dohrávaly bez rozehrávačky Hamzové, která si na začátku závěrečné části zranila levou nohu. Vedení domácího celku narostlo v jednu chvíli až na 35 bodů.

Finále play off basketbalové ligy žen - 3. zápas: USK Praha - Žabiny Brno 87:54 (15:20, 49:32, 67:41) Nejvíce bodů: Jonesová 32, Voráčková 14, Wrzesińská 11 - Vondráčková 10, Stoupalová 9, Hamzová a Holmesová po 8. Fauly: 17:24. Trestné hody: 23/18 - 19/16. Trojky: 5:2. Doskoky: 44:33.