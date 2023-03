Basketbalistky USK Praha postoupily do Final Four Evropské ligy

Praha - Basketbalistky ZVVZ USK Praha porazily v rozhodujícím třetím čtvrtfinálovém utkání Evropské ligy doma Salamancu 74:66 a stejně jako loni se mohou těšit na Final Four. V semifinále čeká svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové v dosud neurčeném dějišti v pátek 14. dubna Mersin, který vyřadil Bourges. Druhou dvojici tvoří jiný turecký klub Fenerbahce Istanbul se italským Schiem, které vyřadilo Valencii.

Hráčky USK, které minulé úterý doma zvítězily 77:56 a v pátek prohrály ve Španělsku 71:73 po prodloužení, se představí ve Final Four pošesté. Double double pomohla k postupové výhře Američanka Alyssa Thomasová, která byla s 20 body nejlepší střelkyní zápasu a přidala i 10 doskoků.

Kapitánka českých šampionek Teja Oblaková zaznamenala 19 bodů. Salamance nestačilo 18 bodů Maite Cazorlaové ani 12 bodů české reprezentační pivotky Julie Reisingerové.

"Jsem trošku zpocená. Když se hraje o Final Four, tak musejí být nervy, bylo mi jasné, že to nebude o dvacet. Věděly jsme, že budou hrát agresivně, ale už jsme na to byly víc nachystané než v Salamance," řekl trenérka Hejková.

Domácí nastoupily bez Veroniky Voráčkové, která si v pátek v Salamance poranila kotník. České šampionky pustily soupeřky do vedení v úvodu, kdy prohrávaly 2:5, 7:10, ale s podporou svých amerických opor Thomasové (11 bodů za první čtvrtinu) a Brionny Jonesové (7) unikly díky šňůře 12:0 do náskoku 23:12.

Salamanca ale na přelomu první a druhé čtvrtiny dala také 12 bodů za sebou a rázem vedla. Domácí opět nastartovala trojka Temi Fágbénléové a vedení už v zápase nepustily. Vedly už i o devět bodů a do poločasu šly s náskokem 42:35.

Druhou půli sice otevřela trojkou kapitánka USK Oblaková, ale soupeřky se osmibodovou šňůrou přiblížily na 43:47. Jonesova navíc měla už čtyř fauly a hřiště opustila zraněná María Condeová. Pražský celek i tak odskočil na dvouciferný rozdíl.

Do závěrečné části vkročily domácí basketbalistky za stavu 54:49 a hned jim vylepšily pozici trojka Fágbénléové a koš Oblakové. Navíc 167 sekund před koncem Thomasová navýšila na nejvyšší rozdíl v utkání 12 bodů. Soupeřky ještě snížily na 64:69, ale drama Hejkové svěřenkyně nepřipustily.

"Určitě to pro nás znamená hodně, protože to byl náš cíl už před sezonou postoupit nejen do Final Four, ale dosáhnout tam na lepší výsledek než v minulém roce. Jsme velice šťastné, že se nám to podařilo," řekla slovenská rozehrávačka Barbora Wrzesiňski, která se dostala do hry až v závěru třetí čtvrtiny a dala na konci důležitý koš na 71:64.

Reisingerová se stejně jako loni v dresu Girony, kdy vypadla právě se Salamancou, loučila ve čtvrtfinále. "Bohužel už průběh zápasu byl takový, že jsme dělaly spoustu chyb. Je to trošku hořké, když jsme to zvládly doma vybojovat, ale odvedly jsme dobrý výkon," řekla Reisingerová.

"Náš postup při zápase bylo nechat otevřené střely a spíš bránit bednu. Úkoly trenéra, které jsme dostaly jsme asi splnily, ale samozřejmě jsme nebyly připravené na to, že Jonesová bude tolik na lavičce. To samozřejmě asi bylo trochu minus, které jsme měly," uvedla Reisingerová.

Final Four opět bude sledovat jen na dálku a šance USK se neodvážila odhadovat. "Já se hlavně těším na dobrý basket. Přeci jen Final Four je vrchol sezony. Netroufám si říct, kdo to může vyhrát. Mersin odehrává skvělé zápasy. Uvidíme, kde Final Four bude, přeci jen domácí palubovka je pak dost znát. Kdyby to bylo v Praze, mohlo by to taky významně pomoct," dodala česká opora Salamancy.

Čtvrtfinále play off Evropské ligy basketbalistek - 3. zápas: ZVVZ USK Praha - Avenida Salamanca 74:66 (23:19, 42:35, 54:49) Nejvíce bodů: Thomasová 20, Oblaková 19, Fágbénléová 12 - Cazorlaová 18, Reisingerová 12, Carletonová 11. Fauly: 19:19. Trestné hody: 20/11 - 16/14. Trojky: 5:4. Doskoky: 41:24. Konečný stav série: 2:1. Další výsledky: Mersin - Bourges 91:63 (46:33) - konečný stav série 2:1, Schio - Valencie 62:53 (39:31), konečný stav série 2:1.