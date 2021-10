Basketbalistky USK Praha porazily s navrátivšími Američankami Szekszárd

Praha - Basketbalistky USK Praha zvítězily v domácím utkání 3. kola Evropské ligy nad maďarským Szekszárdem jednoznačně 83:56 a získaly druhou výhru v tomto ročníku prestižní soutěže. Nejlepší střelkyní českých mistryň byla s 18 body navrátivší se americká pivotka Brionna Jonesová, její krajanka Alyssa Thomasová pak se 14 body a 10 doskoky zaznamenala double double. Hostům nestačilo ani 15 bodů Zaly Friškovecové a prohrály v Eurolize i třetí zápas.

"Toto byl soupeř, se kterým jsme si nemohly dovolit prohrát. I když je tým pořád trochu surový, myslím, že jsme to zvládly s bravurou," řekla po utkání novinářům trenérka Natália Hejková.

USK se představil v Eurolize před zaplněnými tribunami domácí haly na Královce po 20 měsících, poprvé od duelu s Benátkami v únoru 2020. "Bylo to super, protože jsem spočítala, že to bylo víc než jeden a půl roku. Je to úplně jiné. Navíc se do toho ozývali i maďarští fandové, takže to bylo fajn," konstatovala zkušená trenérka.

Hned první koš zápasu patřil americké pivotce Thomasové, která se do pražského týmu vrátila spolu s krajankou Jonesovou na konci minulého týdne po působení ve WNBA. Jonesová se pak stala v první čtvrtině nejúspěšnější domácí hráčkou, i díky jejím šesti bodům se české mistryně dostaly do vedení 24:12.

"Přinesla to, co od ní čekáme. Podobně jako Thomasová. Když přidáme ještě Draganu Stankovičovou, tak ta rotace je velmi silná. Akorát to vše potřebujeme učesat, protože je to ještě kostrbaté. Rozdíl byl sice velký, ale bylo tam na můj vkus strašně moc chyb," zmínila Hejková 21 ztracených míčů.

"Je vidět, že potřebujeme ne jeden nebo dva, ale hodně zápasů. Bylo znát, že si hráčky ještě nerozuměly, a dva tréninky jsou strašně málo. Je vidět, že i Američanky potřebují čas, aby si vzpomněly na to, co jsme hrály," pokračovala slovenská trenérka.

Maďarského nováčka držela zejména dvojice Friškovecová, Nikolina Miličiová, které nastřádaly v průběhu druhé čtvrtiny 15 bodů z celkových 19. Hráčky USK však následně zlepšily obranu a po dalších trefách Terezy Vyoralové nebo Thomasové si do poločasu vypracovaly uklidňující jednadvacetibodový náskok.

Ten následně zvyšovaly i po přestávce, kdy se díky rychlým protiútokům dostaly do náskoku 65:34. Hned čtyři hráčky už tou dobou měly dvojciferný počet bodů, k Thomasové, Jonesové a Maríi Condeové se díky tříbodovým trefám připojila také kapitánka Teja Oblaková.

"Návrat Američanek nám ale pomůže hlavně do budoucnosti. Dnes bychom hrály dobrý zápas i bez nich, ale potřebujeme je mít na další zápasy, abychom je do týmu zase zapracovaly," řekla Hejková.

Domácí hráčky pak nepřipustily ani v závěrečné čtvrtině žádné komplikace a týden po vítězství na hřišti MBA Moskva o 25 bodů zvítězily nyní ještě o dva body vyšším rozdílem. V dalším utkání skupiny A zavítá pražský celek 27. října na hřiště úřadujícího šampiona Jekatěrinburgu.

"To je úplně jiné poschodí Euroligy, je to absolutní favorit. První dva zápasy odehrál velmi dobře i bez posil, teď už má navíc Američanku Jonquel Jonesovou, takže to bude ještě těžší," dodala Hejková.

Evropská liga basketbalistek - skupina A, 3. kolo: USK Praha - Szekszárd 83:56 (24:12, 47:26, 65:40) Nejvíce bodů: Jonesová 18, Thomasová 14, Condeová a Oblaková po 12 - Friškovecová 15, Miličová 14, Goreeová 8. Fauly: 18:19. Trestné hody: 15/13 - 9/6. Trojky: 6:4. Doskoky: 41:30.