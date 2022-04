Basketbalistky USK Praha na finále EL nedosáhly, s Fenerbahce prohrály 74:83

Ilustrační foto - USK Praha - Schio, 1. zápas čtvrtfinále play off Evropské ligy basketbalistek, 8. března 2022 v Praze. Teja Oblak z USK Praha hovoří se spoluhráčkami.

Ilustrační foto - USK Praha - Schio, 1. zápas čtvrtfinále play off Evropské ligy basketbalistek, 8. března 2022 v Praze. Teja Oblak z USK Praha hovoří se spoluhráčkami. ČTK/Kamaryt Michal

Istanbul - Basketbalistky USK Praha se do finále Evropské ligy neprobojovaly. V semifinále Final Four podlehly v Istanbulu domácímu týmu Fenerbahce 74:83 a zahrají si v neděli o třetí místo se Salamankou. Turecký tým cílí na první titul v historii, ve finále vyzve Šoproň.

Českým mistryním nestačilo ani 22 bodů rozehrávačky Teji Oblakové. Brionna Jonesová vstřelila o bod méně, Alyssa Thomasová zaznamenala s 12 body a 14 doskoky double double. Domácí celek, který byl před turnajem pasován do role hlavního favorita, táhla před plnou halou Alina Jagupovová s 24 body.

Zápas se podle trenérky Natálie Hejkové zlomil v závěrečné desetiminutovce, do níž Pražanky nastupovaly se čtyřbodovým vedením, ale bez zraněné střelkyně Márie Condeové. Ta si po střetu se soupeřkou poranila rameno. USK poslední část prohrál 11:24.

"Nastavení a nálada v týmu se v tom okamžiku změnila," řekla Hejková České televizi a Českému rozhlasu. "Z hráček zahrála střelecky dobře Oblaková a Condeová si do zranění plnila své věci. Potom, když ale zdvojovaly obranu na Teju, nebo si pomáhaly, tak neměl kdo podpořit podkošové hráčky a ty už pak bylo jednoduché bránit," řekla Hejková.

Svěřenkyně slovenské trenérky, která oslavila den před zápasem 68. narozeniny, vypadly při páté účasti ve Final Four počtvrté za sebou v semifinále. Do boje o titul se dostaly jen v roce 2015, kdy doma v Praze turnaj vyhrály. V neděli se pokusí získat třetí místo stejně jako před třemi lety.

"Nemám podrobné informace, ale jisté je, že Márii vypadlo rameno. Ona je má obě operovaná, takže to nebude jednoduché zranění a nemyslím si, že v neděli nastoupí. Doufám, že i u Teji nepůjde po úderu v závěru zápasu o zlomený nos. Navíc dodám, že to bylo dvakrát, kdy Condeová nemohla hrát a Fenerbahce hrál klidně pět na čtyři a ani nepočkal na ošetření. To není moc fér," podotkla Hejková.

USK v bouřlivé atmosféře držel od začátku se soupeřem krok a díky třináctibodové šňůře ve druhé části se ujal navzdory pískotu vedení 41:36. První půli ukončily Pražanky s náskokem sedmi bodů a tou dobou předčily soupeře v doskocích. V nich dominovaly poměrem 22:12, z toho dvanáct bylo útočných.

USK měl navíc výborný úvod druhé části, dál trestal ztráty Fenerbahce a dostal se do vedení o třináct bodů. Favorita ale přeci jen strhla důležitými trojkami bývalá hráčka USK Amanda Zahuiová a spolu s týmem trenéra Víctora Lapeni ožilo i publikum.

"To mě mrzí, věděli jsme, že Zahuiová je akorát střelkyně za tři body Upozorňovali jsme na to, aby nedala koš, ale to je tak, že se vždy někdo utrhne. Musím říct, že jsme i tak poměrně dobře bránily," mínila Hejková.

Pražanky, které už tak nastupovaly v úzké rotaci sedmi hráček, sice zahájily poslední část s vedením 63:59, bez zraněné Condeové ale o náskok proti nabuzenému soupeři brzy přišly. Fenerbahce šňůrou třinácti bodů strhlo zápas na svoji stranu a vedle osmnáctibodové Zahuiové vytleskali fanoušci i nejlepší střelkyni Jagupovovou.

"Hráčky si s tlakem fanoušků poradily, ale bohužel si neporadili ti, kteří rozhodují o osudu zápasu. Už začínám mít problém vyrovnat se s tím, kdy se rozhodčí jdou podívat na video a kdy nejdou. Když jsme to chtěli my, tak tam ani jednou nešli. A šli tam většinou v okamžiku, kdy to bylo většinou proti nám," dodala slovenská trenérka.

Final Four Evropské ligy basketbalistek v Istanbulu - semifinále:

Fenerbahce Istanbul - ZVVZ USK Praha 83:74 (28:23, 38:45, 59:63)

Nejvíce bodů: Jagupovová 24, Zahuiová 18, McBrideová 15 - Oblaková 22, Jonesová 21, Thomasová 12. Fauly: 19:20. Trestné hody: 13/10 - 18/13. Trojky: 11:1. Doskoky: 30:39.

Salamanca - Šoproň 69:74 (13:22, 31:47, 52:64)

Nejvíce bodů: Copperová 23, Cazorlaová a K. L. Samuelsonová po 9 - Brooksová 27, Hatarová 15, Williamsová 13.