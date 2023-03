Basketbalistky USK Praha hostí v prvním čtvrtfinále EL Salamancu s Reisingerovou

Praha - Basketbalistky USK Praha vstoupí v úterý do vyřazovací fáze Evropské ligy. V úvodním čtvrtfinále přivítají španělskou Salamancu, kde působí česká reprezentační pivotka Julia Reisingerová. Série se hraje na dva vítězné zápasy. První duel začne v hale Královka v 19:00.

"Přichází vrcholná část sezony, podle níž budeme hodnotit celou sezonu. Play off je vždy psychicky náročné. Těžký bude i první zápas v systému na dvě vítězství. Musíme být perfektně připravené, aby ten tlak byl minimální," řekla ČTK trenérka Natália Hejková.

České mistryně postoupily do čtvrtfinále z druhého místa ve skupině A. V základní části měly bilanci deseti výher a čtyř porážek. Salamanca si účast mezi nejlepšími osmi týmy zajistila díky třetí příčce ve skupině B (bilance 9-5). USK se pokusí španělskému soupeři oplatit loňskou porážku z boje o třetí místo ve Final Four (59:71).

"Salamanca je velmi houževnatý tým. Přijede s velmi tvrdou obranou a bude se snažit eliminovat naše silné stránky. Bude chtít zpomalovat naši hru," líčila Hejková. "Hrají velmi kolektivně. Nedá se říct, že by mezi sebou měly nějakou ústřední hvězdu, ale je to tým, který tvrdě pracuje a nedává koše zadarmo," doplnila pětinásobná vítězka Euroligy.

V týmu soupeře působí prvním rokem také čtyřiadvacetiletá Reisingerová. Poslední vítězka domácí ankety o nejlepší basketbalistku roku, jež v minulé sezoně působila v Gironě, má zatím v Eurolize průměr 7,5 bodu a 4,4 doskoku na zápas. "Je to jediná česká hráčka, se kterou se můžeme nyní v zahraničních týmech potkat. Navíc vyšla z naší mládeže a o to je to zajímavější. Uvidíme, jak se jí bude proti nám dařit," uvedla Hejková.

Nejlepší střelkyní Salamanky je řecká pivotka Mariella Fasulaová s průměrem 12,1 bodu na zápas. Dvojciferný počet bodů nasbíraly v soutěži také Kanaďanka Bridget Carletonová (11,4) a Američanka Michaela Onyenwereová (10).

České mistryně usilují o šestou účast v euroligovém Final Four a druhou za sebou. Největší úspěch zaznamenaly Pražanky před osmi lety, kdy soutěž vyhrály. Proti Salamance mají bilanci pěti výher a šesti porážek. V posledních třech domácích duelech ale proti ní uspěly.

USK se bude tradičně opírat o podkošové trio Brionna Jonesová, Alyssa Thomasová, Valériane Vukosavljevičová. Všechny tři hráčky jsou v první desítce nejlepších střelkyň soutěže. Jonesová je s průměrem 16,7 bodu pátá, osmá Thomasová má bilanci 16,4 a devátá Vukosavljevičová 16,3. Pražanky jsou druhým nejproduktivnějším týmem Euroligy (79,9), ve statistice doskoků (43,5) a asistencí (24,4) jí dokonce vládnou.

Třicetiletá Thomasová nastoupí navzdory potížím s kotníkem. "V minulých dnech netrénovala, ale hrát bude. Je naučená z Ameriky, že play off je play off, a hrála by i se zlomenou rukou," podotkla s úsměvem Hejková.

Po prvním utkání následuje 17. března odveta na soupeřově hřišti. Případný rozhodující třetí zápas se odehraje 22. března opět v Praze. "Je velmi důležité, abychom tento první duel zvládly. Jsme připravené, ale roli bude hrát také psychika," dodala Hejková.