Basketbalistky USK porazily Salamancu 77:56 a jsou blízko Final Four

Praha - Basketbalistky USK Praha porazily v prvním čtvrtfinále Evropské ligy doma Salamancu jasně 77:56 a přiblížily se postupu do Final Four. České mistryně táhla za vítězstvím americká hvězda Brionna Jonesová, která zaznamenala double double za 18 bodů a 13 doskoků. Hostujícímu celku nepomohlo 12 bodů Maite Cazorlaové, ani 11 bodů české pivotky Julie Reisingerové. Svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové si mohou zajistit postup v pátek v případě vítězství ve Španělsku. Jinak se bude hrát rozhodující duel příští středu opět v Praze.

"Jsme rády, ale nebereme to tak, že to dnes skončilo o jednadvacet. Je to jen 1:0 a dnešní rozdíl nic neznamená. Další zápas začíná za stavu 0:0 a jediné, co máme, je výhoda jednoho vítězství. Musíme se do odvety znovu zkoncentrovat a jít do ní naplno," řekla Hejková Radiožurnálu.

USK oplatil Salamance loňskou porážku v boji o třetí místo ve Final Four (59:71). Mezi čtyři nejlepší celky soutěže se může dostat podruhé za sebou a pošesté celkově. Pražanky srovnaly se španělským týmem bilanci vzájemných zápasů na 6:6.

"Tým byl na zápas maximálně koncentrovaný. To byla alfa a omega. Byly tam nějaké chyby, ale pokusíme se je do dalšího utkání eliminovat. Mám na mysli třeba obranný doskok a počet ztrát. Soupeře jsme ale v podstatě do ničeho nepustily," uvedla Hejková.

Začátek utkání na chvíli pozdržela nefunkční časomíra. Pražanky měly povedený úvod a díky osmi bodům Thomasové a šesti Jonesové vedly brzy 16:5. Soupeř se ale po oddechovém čase a nasazení Reisingerové vrátil do hry a snížil na dvoubrankové manko (21:19). Závěr první části ale patřil opět český mistryním. Jonesová nasbírala v prvních deseti minutách 12 bodů a sedm doskoků.

"Čekaly jsme, že ten zápas vezme (Jonesová) na sebe. Byly jsme připravené na to, že dnes budou pivoti excelovat," konstatovala Hejková.

Sedmadvacetiletá Američanka pokračovala ve výborném výkonu a už v úvodu druhé části dosáhla na double double. Měla v té chvíli na kontě 14 bodů a 10 doskoků. K Jonesové a Thomasové se přidala střelecky také Valériane Vukosavljevičová a náskok domácích hráček narostl do přestávky na 17 bodů (45:28). USK měl po první půli šestašedesátiprocentní úspěšnost střelby za dva body, naopak hráčky španělského týmu proměnily jen devět z celkových 33 střeleckých pokusů (27%).

Pražanky po přestávce kontrolovaly komfortní náskok a soupeř se nezmohl na odpor. USK navýšil před závěrečnou částí náskok na rozdíl dvaceti bodů (65:45) a Hejková si mohla dovolit i častěji rotovat se sestavou. Na hřiště se po zranění vrátily Barbora Wrzesiňská a Veronika Šípová.

"To bylo super. Brzy nás čeká druhý zápas a naše opory si mohly odpočinout. Nejdůležitější to bylo u Thomasové, která má zraněný kotník. Bylo fajn, že nemusela hrát více než 25 minut," podotkla Hejková.

České mistryně vyhrály i poslední čtvrtinu (12:11) a doma porazily Salamancu počtvrté za sebou. "Soupeř ale bude hrát doma ještě tvrději, s větším srdcem a budou ho hnát diváci, kteří jsou tam velmi nepříjemní," dodala Hejková. USK odcestuje do Salamanky ve středu.

Čtvrtfinále play off Evropské ligy basketbalistek - první zápas:

USK Praha - Salamanca 77:56 (25:19, 45:28, 65:45)

Nejvíce bodů: Jonesová 18, Vukosavljevičová 16, Thomasová a Condeová po 13 - Cazorlaová 12, Reisingerová a Rodriguezová po 11. Fauly: 19:16. Trestné hody: 14/12 - 16/11. Trojky: 5:5. Doskoky: 48:29.

Další zápasy:

Fenerbahce Istanbul - Šoproň 82:62 (40:35), Mersin - Bourges 84:56 (42:34), Schio - Valencie 75:63 (40:33).