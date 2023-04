Basketbalistky USK podlehly Mersinu a budou hrát v Evropské lize o bronz

Final Four Evropské ligy basketbalistek - semifinále: USK Praha - Mersin, 14. dubna 2023, Praha. Zleva Aleksandra Crvendakicová z Mersinu a Alyssa Thomasová z USK.

Final Four Evropské ligy basketbalistek - semifinále: USK Praha - Mersin, 14. dubna 2023, Praha. Zleva Aleksandra Crvendakicová z Mersinu a Alyssa Thomasová z USK. ČTK/Deml Ondřej

Praha - Basketbalistky ZVVZ USK Praha podlehly v semifinále Final Four Evropské ligy na domácí palubovce tureckém Mersinu 58:78 a triumf z roku 2015 z haly Královka nezopakují. Svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové při šesté účasti na finálovém turnaji popáté za sebou v semifinále neuspěly a v neděli budou hrát od 17:00 o bronz s italským Schiem, které podlehlo Fenerbahce Istanbul 70:77. Finále se uskuteční o tři hodiny později.

K postupu do finále Mersin při jeho premiérové účasti ve Final Four dovedla 19 body Američanka Tiffany Hayesová. Srbka Aleksandra Crvendakičová se na výhře nad USK podílela double double za 16 bodů a 12 doskoků. Porážku Pražanek neodvrátila 15 body Francouzka Valériane Vukosavljevičová a double double předvedly Američanky Brionna Jonesová (14 bodů a 11 doskoků) i Alyssa Thomasová (11 bodů a 12 doskoků).

"Jsme naštvané, což je normální, protože jsme prohrály domácí semifinále. Ale víme, že v neděli nás čeká další důležitý zápas, takže se zvedneme a v sobotu půjdeme na trénink, abychom se co nejlépe připravily," řekla novinářům María Condeová.

Domácí celek od začátku doháněl ztrátu. Poprvé jej dostala do vedení 9:8 dvěma proměněnými trestnými hody Vukosavljevičová, ale Mersin desetibodovou šňůrou unikl na 18:9. Uzdravená Veronika Voráčková v závěru první čtvrtiny přiblížila USK první trojkou na rozdíl čtyř bodů, ale turecký celek ve druhé čtvrtině šel do vedení o 12 bodů i díky čtyřem trojkám ze čtyř pokusů. České šampionky po spolupráci Thomasové s Jonesovou snížily na 36:39 a do poločasové pauzy šly se čtyřbodovou ztrátou.

"Sice jsme nezačaly dobře, ale do poločasu jsme šly se ztrátou čtyř bodů. Každopádně když jsme prohrály o dvacet, tak je jasné, že problém byl ve druhém poločase. Byly mentálně i fyzicky lépe připravené," prohlásila Condeová.

Po přestávce domácí tým nastup soupeře nezachytil a rychle prohrával 40:49. Trojkou zareagovala Vukosavljevičová a dalším košem Condeová, ale soupeřky se opět dostaly do dvouciferného náskoku a vedly 61:47. Pět a půl minuty trvající střelecký výpadek USK zápas definitivně rozhodl.

"Přijely připravené na zápas a my je nedokázaly ve druhé půli zastavit. Ony běhaly, zatímco my ne, takže v podstatě hrály naši hru. Hrály lepší basketbal," řekla Condeová, který se stejně jako Voráčková vrátila do sestavy po zranění ze čtvrtfinále proti Salamance.

Marně se pak Pražanky snažily zkorigovat stav, naopak Mersin dvakrát unikl do dosud nejvyššího náskoku o 16 bodů. Výběr trenérky Hejkové v druhé polovině utkání střelecky selhal a v závěrečné čtvrtině dal stejně jako ve třetí části jen po devíti bodech. "Neměly jsme nejlepší střelecký večer. Neproměňovaly jsme šance, zatímco jim se dařilo," dodala Condeová.

Final Four Evropské ligy basketbalistek v Praze - semifinále:

ZVVZ USK Praha - Mersin 58:78 (18:24, 40:44, 49:62)

Nejvíce bodů: Vukosavljevičová 15, Jonesová 14, Thomasová 11 - Hayesová 19, Crvendakičová a Williamsová obě 16. Fauly: 19:18. Trestné hody: 15/14 - 20/15. Trojky: 2:5. Doskoky: 38:42.

Fenerbahce Istanbul - Schio 77:70 (16:21, 36:40, 61:54)

Nejvíce bodů: Stewartová 24, Meessemanová, Saballyová obě 13 - Keysová 19, Mabreyová 11, Howardová 8.