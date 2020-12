Basketbalistky USK dnes vstoupí do Evropské ligy

Istanbul - Basketbalistky USK Praha dnes v "bublině" v Istanbulu rozehrají Evropskou ligu. Jejich soupeřem bude domácí Fenerbahce, v dalších zápasech se svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové utkají v Turecku ještě ve čtvrtek s Lyonem a v pátek s Gdyní. Původně dvě osmičlenné skupiny byly kvůli pandemii koronaviru přerozděleny na čtyři čtyřčlenné. Odvety se budou hrát v další "bublině" od 19. do 21. ledna, do březnového čtvrtfinále postoupí vždy dva celky.

Pro bronzový tým z ročníku 2018/19 to bude první těžký test v sezoně. V té minulé, nedohrané skončil USK před čtvrtfinálovými souboji s italským Schiem druhý ve skupině A za Jekatěrinburgem s druhým nejvyšším počtem 12 výher ze všech účastníků.

"Je to dost zvláštní. Tým je oproti minulé sezoně nový a nehrály jsme spolu žádný důležitý zápas. Ani moc netušíme, na co nám současná forma stačí a jaká vlastně je," řekl Hejková ČTK.

Evropská liga byla v době koronavirové krize rozdělena místo dvou osmičlenných skupin do čtyř čtyřčlenných. "Je to tak, že jsou dvě bubliny a konec. Je to velice ošidné, protože naše příprava byla třikrát čtyřikrát zlomená. Dlouho jsme nehrály vůbec a poslední dva týdny narychlo českou ligu, ale to s úrovní Euroligy nemá skoro nic společného, takže jsme opravdu v napětí, co nám Euroliga přinese," uvedla Hejková.

Kvůli opatřením proti šíření nemoci covid-19 se domácí soutěž od první poloviny října na téměř šest týdnů přerušila a platil i zákaz tréninků ve vnitřních prostorech. Od té doby stihly české mistryně v ŽBL šest zápasů.

"Fenerbahce je jeden z favoritů nejen naší bubliny, ale hodně si troufá i na postup do Final Four. Chtějí hrát o nejvyšší příčky. Je to tým, který má některé hvězdy, třeba známou střelkyni McBrideovou, je tam Italka Zandalasiniová a další opory. Záleží na tom, jak dají tým dohromady. Mají určitě výhodu v tom, že turecká liga je vyrovnanější, silnější a zápasů mají za sebou o hodně víc," řekla Hejková.

Duel s Fenerbahce začne v úterý v 15:00 SEČ, ve čtvrtek s Lyonem se bude hrát o tři hodny později a v pátek s Gdyní rovněž od 18:00 SEČ. "Lyon je další ze soupeřů, který má vysoké ambice v tomto ročníku Euroligy a podobně jako Fenerbahce odehrál víc těžkých zápasů. Už v minulé sezoně uhrál velmi dobré výsledky a troufá si na podobné," prohlásila slovenská trenérka USK.

"Gdyně v minulé sezoně jako nováček soutěže udělala pár velmi dobrých výsledků. Tým se moc nezměnil, je mimořádně nebezpečný. Celá naše skupina je až nespravedlivě silná, protože v ní jsou tři aspiranti na postup do Final Four," konstatovala Hejková.

V současné době ale podle ní není úplně jasné, koho budou mít soupeři k dispozici. "Uvidíme, jaké soupisky budou týmy mít, protože i do nich zasáhl covid. Závěrečnou verzi se dozvíme před zápasem," podotkla Hejková, které chybí ze studijních důvodů devatenáctiletá Tereza Halátková a dlouhodobě zraněná María Condeová.

Do Istanbulu se tým přesunul v neděli a hned si tam i zatrénoval. Dnes absolvoval další testy na covid-19, někteří členové týmu je podstoupili už posedmé či poosmé za necelé dva týdny. "Před odjezdem jsme byli celý týden v bublině na hotelu a nechodili jsme domů, aby náhodou někdo něco nechytil a nepřinesl to do mančaftu," uvedla Hejková.

"Dokonce jsme odvolali zápas, který jsme měli hrát v pátek, protože měli v Trutnově nějaké pozitivní případy a nechtěli jsme riskovat, že bychom porušili bublinu a někdo pak vyskočil pozitivní teď tady v Istanbulu," dodala Hejková.