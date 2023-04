Basketbalistky USK cítily křivdu kvůli faulu před rozhodujícím košem Schia

Final Four Evropské ligy basketbalistek, zápas o 3. místo: Schio - USK Praha, 16. dubna 2023, Praha. Hráčky USK po skončení zápasu.

Praha - Basketbalistky USK Praha cítily po prohraném utkání o 3. místo v Evropské lize se Schiem křivdu. České mistryně v čele s trenérkou Natálií Hejkovou mezi novináři poukazovaly na to, že rozhodující trefě Egle Sventoraiteové s klaksonem na 59:56 předcházel faul Marine Mabreyové na Valériane Vukosavljevičovou. Rozhodčí při následném zhlédnutí videa ale posuzovaly, zda koš padl v časovém limitu a předcházející situaci se již nevěnovaly.

"Zatímco jsem po pátečním semifinále a prohře s Mersinem byla zklamaná, dnes jsem naštvaná. Možná nejvíce za celou svou kariéru. V pátek jsme hrály velmi špatně, byl to jeden z nejhorších zápasů v sezoně ne-li nejhorší. Dnes jsme nezačaly dobře, ale vyhrabaly jsme se z toho a myslím, že jsme si zasloužily vyhrát. Soupeř ale dostal totálně dar. Až takhle dobrým hostitelem jsme nechtěly být," řekla Hejková.

USK po celý zápas dotahoval manko a šest vteřin před koncem vyrovnal po koši Teji Oblakové na 56:56. Schiu zbýval čas na závěrečný útok, ten však domácí hráčky zblokovaly. Valériane Vukosavljevičová se snažila o protiútok, po zákroku Mabreyové však o míč přišla a Sventoraiteová z dálky rozhodla.

"Místo toho, aby rozhodčí odpískaly faul, neměly na to odvahu. Ty tři dámy to tak nechaly a soupeř dal šťastnou trojku od desky. Od hráčky, která za celou sezonu nemá ani pokus. Dostaly dar nevím od koho," zlobila se Hejková

Rozhodčí se ještě šly podívat na video, kontrolovaly však, zda koš padl v čase. Pokud by měly posuzovat faul, dostaly by Pražanky šanci rozhodnout z trestných hodů. Šlo by totiž o pátý nedovolený zákrok italského týmu ve čtvrtině.

"Trenérská výzva se dá použít jen na aut nebo čas. Na posouzení celé situace, že měly odpískat faul, to neexistuje. Je to pravidlo, které je úplně k ničemu," uvedla Hejková, která nemůže podat ani dodatečný protest. "Ten faul se už posuzovat nebude. A ty tři dámy odjedou z Prahy s tím, jak byly dobré," konstatovala slovenská trenérka.

Křivdu cítily i hráčky. "Myslím, že to byl faul. Bohužel ho ale nepískly a dostaly jsme trojku od pivotky, která podle mě trojky vůbec nestřílí, takže měly štěstí. Už předtím byla nějaká rozhodnutí, ale nechci to ani komentovat," řekla Oblaková. "Musíme se podívat na celý zápas. Stále jsme jen dotahovaly, na což jsme vydaly moc energie. Jsem zklamaná, protože jsme čtvrté, ale musíme to vzít a jít dál," doplnila kapitánka USK Praha.

Křivdu cítila i Tereza Vyoralová. "Zápas byl o bojovnosti. Předvedly jsme skvělý comeback, daly jsme do toho poslední síly. Strašně to bolí, protože si myslím, že jsme byly poškozené a rozhodčí měly písknout faul na Vukosavljevičovou. Místo toho jsme ale dostaly trojku a tím zápas skončil," prohlásila devětadvacetiletá rozehrávačka.

USK vyšel naprázdno ve Final Four počtvrté z šesti účastí. Neuspěl ani vloni a v sezonách 2015/2016 a 2016/2017. "Nechtěly jsme skončit čtvrté. Cítíme to jako strašnou křivdu. Hráčky si nesáhly na dno, ale pod dno sil. Překvapily mě, že dokázaly ještě vyhrabat, co vyhrabaly. Začaly skvěle bránit, soupeř si s tím nevěděl rady. A pak to takhle skončilo," uvedla Hejková.

Prohra ji mrzela i vzhledem k tomu, že USK závěrečný turnaj pořádal a před vlastními fanoušky chtěl bronz získat. "Věřila jsem, že tu závěrečnou situaci ubráníme. Byla to těžká střela, doskočily jsme a byly nastartované do protiútoku. Hráčka, která faulovala, se navíc ještě omlouvala. Co ale z toho? Za toho si nekoupíme ani zlaté prase," zlobila se trenérka.

USK čeká závěr sezony a boj o domácí titul v lize příští týden proti Žabinyám Brno. "Podle mě to bude v našich hlavách dlouho, protože jsme každá na tohle Final Four dlouho dřela. Máme před sebou ještě finále české ligy, ale to vůbec není jako Euroliga," dodala zklamaně Vyoralová.