Basketbalistky USK čeká ve čtvrtfinále Evropské ligy Schio

Mnichov - Basketbalistky USK Praha se ve čtvrtfinále Evropské ligy utkají se Schiem. Italskému celku ke konečné třetí příčce ve skupině B pomohlo kontumační vítězství nad Šoproní, která k poslednímu zápasu základní části odmítla nastoupit kvůli obavám z nákazy koronavirem na severu Itálie. Podle trenérky USK Natálie Hejkové nehrozí, že by USK proti Schiu nehrál.

"Čekali jsme, že to tak bude, že oba týmy dostanou kontumaci 0:20. Ale soupeře jsme dopředu neřešili, protože to neděláme nikdy," řekla ČTK Hejková. "Komplikací je, že je to v oblasti, kde je koronavirus. Ale to budeme řešit, až to přijde," dodala slovenská trenérka.

USK do vyřazovací fáze prošel z druhého místa s bilancí dvanácti výher a dvou porážek, které mu připravil vítěz skupiny a obhájce titulu Jekatěrinburg. Pražanky ve středu v posledním kole vyhrály 89:65 v belgickém Braine, ale na soupeře pro čtvrtfinále si musely počkat až do rozhodnutí evropské sekce FIBA.

Šoproň a Riga totiž kvůli obavám z nákazy koronavirem odmítly nastoupit k zápasům v Itálii proti Schiu, respektive Benátkám. FIBA nejprve oba duely na vlastní náklady přesunula na čtvrtek do Lublaně, ale Šoproň s Rigou nechtěly hrát s italskými kluby ani tam. Vedení soutěže proto nakonec rozhodlo o kontumaci 20:0 ve prospěch Schia a Benátek.

Podle Hejkové však nehrozí, že by USK ke čtvrtfinále se Schiem nenastoupil. "Rozhodně nepřipadá v úvahu, že bychom nehráli. Záleží také na tom, jestli to bude u nich, nebo na neutrální půdě. Myslím, že Lublaň by byla dobrá varianta," prohlásila trenérka.

Čtvrtfinále se hraje na dva vítězné zápasy, první utkání by měl USK odehrát doma 11. března. Odveta ve Schiu je na programu 18. března a případný třetí duel by sehrál 25. března v Praze. Další dvojice tvoří Jekatěrinburg - Montpellier, Lyon - Orenburg a Fenerbahce - Bourges.

První zápas USK však bude s největší pravděpodobností přesunut, protože ve stejném termínu se hraje olympijská kvalifikace v basketbale 3x3. "Je to další komplikace a řekli nám, abychom se domluvili na termínu, protože Schio by tam mělo mít nějaké hráčky," uvedla Hejkové.

Pro USK není Schio neznámým soupeřem. České šampionky proti němu nastoupily už v základní části minulé sezony, ve které nakonec došly až na závěrečný turnaj Final Four a obsadily třetí místo. Výběr trenérky Natálie Hejkové první zápas v Itálii vyhrál 69:50 a poté doma podlehl 77:80.

"Hrajeme s nimi často, takže se dá něco očekávat. Schio má navíc stejného trenéra i většinu hráček jako v minulé sezoně. V ní jsme s nimi odehráli jeden velmi špatný zápas, ale bereme to jako poučení. Teď hrajeme lépe než před rokem, tak věřím, že se nám roli favorita podaří splnit, i když play off je samozřejmě vždycky zrádné," řekla Hejková.