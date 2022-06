Basketbalistky sehrají proti Polsku první utkání pod trenérkou Ptáčkovou

Trutnov - České basketbalistky sehrají v pátek první utkání pod vedením nové trenérky Romany Ptáčkové. V Trutnově vyzvou v přípravném zápase Polsko. Půjde o jejich jediný domácí duel před fanoušky v tomto roce. O den později se střetnou se stejným soupeřem ještě jednou, tentokrát ale za zavřenými dveřmi.

"Přípravné zápasy s Polskem pro nás budou určitě velkou zkouškou, jelikož většina z nás nemá ještě tolik reprezentačních zkušeností. Jsem ale moc ráda, že si je můžeme pod novou paní trenérkou zahrát ještě před listopadovým kvalifikačním oknem," řekla na webu České basketbalové federace rozehrávačka Eliška Hamzová.

Pětapadesátiletá Ptáčková nahradila v květnu na reprezentační lavičce trenéra Štefana Svitka. Národní tým s ní již absolvoval dva tréninkové kempy. V české sestavě jsou kromě Hamzové také Petra Holešínská, Kristýna Brabencová, Karolína Šotolová, Eliška Mircová, Kateřina Rokošová, Pamela Effangová, Veronika Šípová, Renáta Březinová, Gabriela Andělová, Simona Sklenářová a Tereza Kracíková.

"S letošní přípravou jsem spokojená. Líbí se mi rychlý basket, který se snažíme hrát. Tým se hodně obměnil oproti loňskému roku, proto se zatím všichni vzájemně poznáváme během kempů," doplnila Hamzová.

Utkání s Polskem je také přípravou před listopadovou kvalifikací o postup na mistrovství Evropy 2023. České hráčky čekají zápasy v Nizozemsku a Bělorusku. Basketbalistky mají ve skupině I bilanci jedné výhry a jedné porážky. Polky mají již za sebou turnaj v řeckém Peristeri, který v konkurenci domácí reprezentace, Chorvatek a Srbek vyhrály.

"Máme v týmu hodně nových a mladých holek, takže jsme se na kempu v Poděbradech snažily co nejvíc sehrát pod vedením nové trenérky a vrátit do basketbalového rytmu. I když nebudeme na zápasy s Polskem v plné sestavě, určitě nám ukážou, jak jsme na tom herně i fyzicky. Polsko má v týmu novou naturalizovanou pivotku. Tahle konfrontace nám určitě pomůže v přípravě na kvalifikaci o ME," uvedla Holešínská.

Páteční utkání se hraje v trutnovské hale ZŠ Komenského od 18 hodin.