Basketbalistky prohrály na úvod kvalifikace o ME s Běloruskem 60:66

Praha - České basketbalistky vstoupily do kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2023 domácí porážkou 60:66 s Běloruskem. Reprezentantkám nestačilo 14 bodů kapitánky a nejlepší střelkyně Renáty Březinové. Hostující celek naopak táhla s 25 body Maryja Papovová, její spoluhráčka Anastasija Veramejenková nasbírala se 17 body a 12 doskoky double double.

Svěřenkyně trenéra Štefana Svitka si zkomplikovaly ve skupině I snahu o účast na patnáctém mistrovství Evropy za sebou. Na finálový turnaj, který hostí Izrael a Slovinsko, postoupí jen vítězové deseti kvalifikačních skupin a čtyři nejlepší celky z druhých míst.

"Myslím, že je to i přes porážku pro náš mladý tým povzbuzení. Hráčky odvedly dobrou práci, makaly a hrály proti čtvrtému týmu z posledního mistrovství Evropy. Chyběla jen lepší úspěšnost střelby a další maličkosti. Není to tak, že bychom dovolili dát soupeři 85 bodů. Určitě se na tom dá stavět," řekl novinářům trenér Svitek.

Češky vedla nová kapitánka Březinová. Převzala pomyslnou pásku po Romaně Hejdové, jež ukončila kariéru. Jednatřicetiletá pivotka na začátku uklidnila svůj tým pěti body a díky jejímu příspěvku se domácí hráčky dostaly brzy do vedení 9:6. "Hecovala jsem tým, že oni musí, kdežto my můžeme," uvedla Březinová.

Bělorusky sice díky zlepšené střelbě otočily na 13:9 a trenér Svitek si vzal první oddechový čas, následně však Češky odstartovaly desetibodovou šňůru a dostaly se po dalších trefách Březinové zpět do šestibodového trháku. Zkušená hráčka měla v první čtvrtce na kontě již devět bodů.

Domácí reprezentantky držely náskok i ve druhé části, avšak za stavu 27:21 se jim přestalo střelecky dařit a Bělorusky srovnaly. V závěru čtvrtiny se ale díky trefě Julie Reisingerové, zisku Petry Záplatové a koši Veroniky Voráčkové vrátily znovu do vedení. To snížila v závěru poločasu trojkou Veramejenková, jež byla tou dobou s devíti body nejlepší hráčkou Bělorusek.

Fanoušci v hale Královka se v poločasovém programu rozloučily nejen s Hejdovou, ale i Kateřinou Elhotovou a Lenkou Bartákovou, které také ukončily kariéru. "Je to smutné, hrály jsme spolu už dlouho a s Lenkou jsme basketbalově vyrůstaly. Něco ale končí a něco začíná. Jejich rozhodnutí chápu a přeju jim do budoucna, ať se jim daří," uvedla Záplatová.

Bělorusky měly výborný vstup do druhé půle, zlepšily se na doskocích a podařilo se jim brzy vývoj otočit. "Škoda, že jsme úvod druhé půle trochu zaspali a soupeř se dostal na koně. Díky zónové obraně jsme se vrátili do hry, ale v útoku jsme byli neefektivní a byla tam hluchá místa, v nichž jsme mohli skórovat," přiznal Svitek.

Vedle Veramejenkové se dařilo Papovové, jež měla v polovině třetí části již 16 bodů. "Věděly jsme o ní a připravovaly se na ni. V těch pick and rollech jsme to ale nezvládly. Soustředily jsme se na Bentleyovou než na Papovovou a takhle to dopadlo," uvedla Záplatová.

Češky vrátila za stavu 42:49 do hry až další trojkou Březinová a také úspěšně zakončující Julie Pospíšilová. I proto domácí hráčky ztrácely před závěrečnou částí jen dva body.

Na začátku poslední čtvrtiny ale zkompletovala Veramejenková double double a Bělorusky utekly do vedení o 53:47. Češky se snažily v závěru o zdramatizování, nicméně je rychlými trefami odrazila opět Papovová a hostující tým se dostal do vedení až o 12 bodů.

Češky sice v závěru snížily, víc už nestihly. Horší úspěšnost střelby měly například Voráčková (3/13) nebo Reisingerová (4/15). "Ony jsou ale hráčky, které by to měly táhnout a to, že jim to nepadalo, je součást hry. Ubránili jsme Bělorusky na 66 bodech, ale sami jsme jich dali málo. Kdyby se podařilo trefit víc, mohlo to být dramatičtější," řekl Svitek, jehož tým také prohrál na doskocích 38:45.

Příští duel čeká Češky v neděli na hřišti Irska, které prohrálo v Nizozemsku 60:82. "Myslím, že jsme ukázaly, že máme sílu. V Irsku bychom to měly dokázat a jednoznačně vyhrát," dodala Záplatová.

Kvalifikace basketbalistek o ME 2023 - skupina I:

ČR - Bělorusko 60:66 (19:15, 31:30, 47:49)

Nejvíce bodů: Březinová 14, Záplatová 13, Voráčková 9 - Papovovová 25, Veramejenková 17, Lichtarovičová 12. Fauly: 15:14. Trestné hody: 10/9 - 14/11. Trojky: 5:5. Doskoky: 38:45.

Nizozemsko - Irsko 82:60 (31:10, 46:25, 61:45).

Tabulka:

1. Nizozemsko 1 1 0 82:60 2 2. Bělorusko 1 1 0 66:60 2 3. ČR 1 0 1 60:66 1 4. Irsko 1 0 1 60:82 1