Basketbalistky podlehly na ME favorizované Francii a zůstávají bez výhry

Štrasburk - České basketbalistky prohrály na mistrovství Evropy i druhé utkání, ve Štrasburku podlehly favorizované domácí Francii 51:71. Svěřenkyně trenéra Štefana Svitka čeká v závěrečném duelu ve skupině D v neděli od 18:00 souboj týmů bez výhry s Chorvatskem o třetí místo a posun do kvalifikace play off.

Nejlepší střelkyní českého celku, který ve čtvrtek podlehl Rusku 69:73, byla se 13 body Kateřina Elhotová. Francouzky táhla s 16 body Sandrine Grudaová.

S Francouzkami, jež v prvním duelu rozdrtily Chorvatsko 105:63, držel český výběr dlouho krok a v první čtvrtině favoritky odskočily jen jednou na šestibodový rozdíl. Na úvod si přenesla z úvodního souboje střeleckou úspěšnost Alena Hanušová, přidaly se Kateřina Elhotová či Veronika Voráčková. V 8. minutě se dočkala prvního koše na turnaji pivotka Julia Reisingerová, která i přesto, že se potýká s nataženým tříslem, opět nastoupila, ale oproti prvnímu duelu začala na střídačce.

Druhou čtvrtinu začala trojkou kapitánka Romana Hejdová, a když proměnila další dvě za sebou v 16. minutě Elhotová, strhla vedení poprvé od samotného úvodu na českou stranu 25:23. Do poločasu Francouzkám zajistila vedení 32:29 teprve druhým úspěšným pokusem domácích z pozice za perimetrem bývalá hráčka USK Praha Valériane Vukosavljevičová.

Po pauze sice srovnala Renáta Březinová, ale Francouzky se dostaly opět do trháku díky dvěma trojkám Marine Johannesové a postupně proti bojujícím Češkám unikly ve 27. minutě poprvé na dvouciferný rozdíl, který po šňůře 8:0 narostl až na 16 bodů.

Osmibodovou sérií sice Svitkův tým na přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny zkorigoval na 44:52, ale Francouzky žádné drama nepřipustily. Ve finiši za podpory fanoušků v hale Rhénus Sport si hlídaly náskok. K dalšímu snížení náskoku pomohla trojkou hned při svém prvním střídání na turnaji Kristýna Brabencová, přesto Češky prohrály po dalších trefách soupeřek rozdílem 20 bodů.

Ruské basketbalistky vyhrály na ME i nad Chorvatkami

Ruské basketbalistky na mistrovství Evropy po českém výběru porazily v základní skupině D i Chorvatsko. Na výhře 73:62 se ve Štrasburku tentokrát nejvíce podílela křídelní hráčka Raisa Musinová, autorka 19 bodů a 14 doskoků. Sborná si v neděli zahraje s rovněž neporaženou Francií, která porazila Češky 71:51, o vítězství ve skupině a přímý postup do čtvrtfinále.

Pivotka Maria Vadějevová, jež byla největší zbraní proti českému týmu, přidala 17 bodů a 9 doskočených míčů. Ruskám se rozhodující trhák povedl až na přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny, do té doby se týmy prostřídaly čtrnáctkrát ve vedení. Chorvatkám nebylo nic platných 25 bodů Ivany Dojkičové.

Rovněž druhou výhru slavily ve skupině B obhájkyně bronzu Srbky, které po utrápeném vítězství nad Itálií po prodloužení deklasovaly 85:51 Řecko. Italky porazily Černou Horu 77:61 a nezastavil je ani výkon bývalé opory USK Praha Jeleny Dubljevičové, jež dala 23 bodů.

Ve skupině A Bělorusko nenavázalo na výhru nad obhájkyněmi titulu Španělkami a prohrálo se Slovenskem 54:58. Domácí šampionky z předchozích dvou ME další překvapení nepřipustily a po výhře 76:55 nad Švédskem se dokonce ujaly vedení v tabulce, v níž mají všechny čtyři týmy tři body. S 22 body a 13 doskoky byla lídrem Španělek Astou Ndourová, bývalá hvězda USK Laia Palauová nastoupila jako první hráčka v historii do 70. utkání na ME.

Ve skupině C dovedla Bosnu a Hercegovinu k další výhře Jonquel Jonesová. Bahamská rodačka zaznamenala 22 bodů a 15 doskoků a navázala na double double z prvního zápasu proti Belgii. Tým kolem hvězdy WNBA Emmy Meessemanové v druhém duelu už nezaváhal a Slovinsko deklasoval 92:57, Meessemanová dala 23 bodů, o jeden méně než ve čtvrtek.

Výsledky mistrovství Evropy basketbalistek

Skupina A (Valencie): Slovensko - Bělorusko 58:54 (28:26), Španělsko - Švédsko 76:55 (47:17). Tabulka: 1. Španělsko 2 1 1 127:108 3 2. Bělorusko 2 1 1 107:109 3 3. Švédsko 2 1 1 129:133 3 4. Slovensko 2 1 1 115:128 3 Skupina B (Valencie): Řecko - Srbsko 51:85 (16:40), Itálie - Černá Hora 77:61 (34:27). Tabulka: 1. Srbsko 2 2 0 171:132 4 2. Itálie 2 1 1 158:147 3 3. Černá Hora 2 1 1 131:132 3 4. Řecko 2 0 2 106:155 2 Skupina C (Štrasburk): Turecko - Bosna a Hercegovina 54:64 (26:27), Belgie - Slovinsko 92:57 (55:29). Tabulka 1. Bosna a Hercegovina 2 2 0 134:109 4 2. Belgie 2 1 1 147:127 3 3. Slovinsko 2 1 1 129:139 3 4. Turecko 2 0 2 101:136 2 Skupina D (Štrasburk): Chorvatsko - Rusko 62:73 (33:36), ČR - Francie 51:71 (29:32). Tabulka: 1. Francie 2 2 0 176:114 4 2. Rusko 2 2 0 146:131 4 3. ČR 2 0 2 120:144 2 4. Chorvatsko 2 0 2 125:178 2