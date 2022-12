Basketbalistky KP Brno prohrály s francouzským Angers, USK prohrálo v Turecku

Brno/Istanbul - Basketbalistky KP Brno podlehly v 5. kole Evropského poháru doma Angers 44:68. S francouzským soupeřem prohrály i podruhé. Ve skupině L jim tak kolo před koncem skupinové fáze patří třetí místo. Basketbalistky USK Praha prohrály v 5. kole Evropské ligy na hřišti Fenerbahce Istanbul 72:82 po prodloužení a utrpěly druhou porážku za sebou.

Svěřenky trenérky Marcely Krämer vstoupily do utkání bez zraněné opory Petry Malíkové a v první čtvrtině ještě držely s mezinárodně ostříleným soupeřem krok. Ve zbytku zápasu už ale nestačily.

Mladý brněnský tým si za zbývající tři čtvrtiny nedokázal poradit s tvrdou a agresivní obranou Angres. Domácím se nedařila střelba, za druhou a třetí čtvrtinu daly Brňanky pouze sedm respektive šest bodů.

Jejich nejlepší střelkyní se stala Karolina Fadrhonsová s 10 body. "Nehrály jsme koncentrovaně, nedařila se nám střelba proti fyzicky výborně disponovaným soupeřkám. Jsou to ale pro nás obrovské zkušenosti, které chceme využít v české lize," řekla do kamer České televize osmnáctiletá Dominika Hynková.

Královo Pole se se skupinou rozloučí příští týden domácím zápasem s dalším francouzským celkem Flammes Carolo.

Druhý brněnský tým Žabin hraje v rámci skupiny K Evropského poháru duel se španělským San Sebastianem ve čtvrtek v 18 hodin ve své hale.

Basketbalistky USK podlehly na hřišti Fenerbahce 72:82 po prodloužení

Českým mistryním nepomohlo 23 bodů Brionny Jonesové, která se vrátila po zranění, ani double double Alyssy Thomasové za 21 bodů a 13 doskoků. Domácí tým táhla autorka 25 bodů Alina Jagupovová.

Svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové nevyužily několikrát dvojciferný náskok, doplatily na 26 ztrát a přišly o vedoucí příčku ve skupině A. S tureckým protivníkem prohrály počtvrté za sebou a neoplatily mu vyřazení z jarního semifinále. Fenerbahce vyhrálo po špatném úvodu v Eurolize třetí zápas po sobě a dostalo se díky lepšímu skóre před USK.

"Bylo to fakt blízko. Nemyslím si, že by rozhodnutí padlo v prodloužení. Tam už nám došly síly. Klíčové byly okamžiky, když musela sedět Teja Oblaková, která tým velmi dobře dirigovala. V tu chvíli přišla na tým nejistota hlavně v útoku. Začaly jsme hrát úplně jiný basketbal a na to jsme doplatily," řekla Hejková ČTK.

"Ze hřiště Fenerbahce se ale vozit body jen tak nebudou. A až k nim dorazí Breanna Stewartová, budou ještě silnější. Jejich začátek v soutěži rozhodně nevypovídal o síle týmu," doplnila Hejková.

Pražanky měly dobrý úvod a hned v první čtvrtině jim výrazně pomohla Jonesová. Americká mistryně světa, jež se vrátila po svalovém zranění, zaznamenala brzy se spoluhráčkou Maríou Condeovou 10 bodů a USK se brzy ujal vedení 23:15. Ve druhé části se k Jonesové přidala krajanka Thomasová a české mistryně utekly do dvanáctibodového trháku (36:24).

"Jsme rádi, že je Brionna s námi. Na druhou stranu si ale na ni musí všichni kromě Thomasové zase zvyknout. V určitých momentech byl zápas z naší strany výborný, ale měly jsme tam i slabší chvíle, při nichž bylo znát, že tým nebyl poslední dobou pohromadě," uvedla Hejková.

Závěr poločasu USK nevyšel. Fenerbahce za tři minuty srovnalo na 40:40 a trenérka Hejková si vzala oddechový čas. Teja Oblaková a Thomasová sice vrátily českým šampionkám vedení, jejich náskok však byl jen dvoubodový.

Pražanky soupeře v úvodní půli přeskákaly 20:11, doplatily ale na deset ztrát. Nejlepší střelkyní domácích byla Ukrajinka Jagupovová se 13 body, dvojciferný počet bodů měla také Natasha Howardová (12) a Kayla McBrideová (11).

Po přestávce se oba týmy zlepšily v obraně. USK dál táhla Thomasová, jež měla už ve třetí čtvrtině double double za 19 bodů a 10 doskoků. Pražanky si sice vypracovaly další desetibodové vedení (55:45), v závěrečných pěti minutách však nedaly ani koš a Fenerbahce se znovu dotáhlo na dostřel.

"Představa byla taková, že budou hrát více i děvčata, která jsou nová nebo neodehrála v předchozích zápasech tolik minut. Bohužel jejich vstup nebyl ničím výjimečným a věřím, že to v dalších zápasech bude lepší," podotkla Hejková.

Rozhodnutí nepřinesla ani čtvrtá čtvrtina. Pražanky v ní přišly o devítibodový náskok a Fenerbahce díky jedenácti bodům za sebou duel otočilo. V napínavé koncovce za stavu 69:69 domácí hráčky nevyužily možnost závěrečného útoku, po špatné přihrávce Jagupovové ale nerozhodla ani střelou z půlky Thomasová.

O vítězi rozhodly poslední dvě minuty v prodloužení. USK od stavu 72:73 nedal ani koš a zlomila jej trefa Jagupovové a následná tříbodová střela Emmy Messemannové. Konečný desetibodový rozdíl pečetila střelou s klaksonem McBrideová.

Evropská liga basketbalistek - 5. kolo:

Fenerbahce Istanbul - USK Praha 82:72 po prodl. (18:23, 42:44, 51:55, 69:69)

Nejvíce bodů: Jagupovová 25, McBrideová 20, Howardová 16 - Jonesová 23, Thomasová 21, Condeová 12. Fauly: 13:10. Trestné hody: 7/5 - 9/6. Trojky: 5:6. Doskoky: 34:43.

Evropský pohár basketbalistek - 3. kolo:

Skupina L:

KP Brno - Angers 44:68 (15:21, 22:40, 28:55)

Nejvíce bodů: Fadrhonsová 10, Dudáčková 7, A. Kopecká a Palanderová po 6 - Petersonová 16, Sigmundová a Fofanová po 10.

20:00 Flammes Carolo - Ragusa Dubrovník

Tabulka:

1. Angers 5 4 1 393:315 9 2. Flammes Carolo 4 3 1 350:237 7 3. KP Brno 5 2 3 283:400 7 4. Ragusa Dubrovník 4 0 4 225:299 4