Basketbalistky 3x3 postoupily na Evropských hrách do čtvrtfinále

Minsk - České basketbalistky v disciplíně 3x3 vyhrály na Evropských hrách v Minsku i druhý zápas v základní skupině B a mají jistý postup do pondělního čtvrtfinále. Čtveřice Denisa Harapesová, Kamila Hošková, Alžběta Levínská a Monika Satoranská zdolala Rumunsko 21:3 a dnes v poledne se utká s rovněž neporaženým Německem o první místo ve skupině.

"Nejdůležitější bylo, že se nám podařilo na začátku se utrhnout a pak jsme udržovaly odstup," řekla Hošková ČTK. Češky rychle vedly 4:0, 8:1 a o jejich výhře prakticky nebylo pochyb. Rumunky ve druhé polovině zápasu nedokázaly vůbec skórovat a duel skončil před limitem. Jedenadvacátý bod si Češky připsaly 80 sekund před koncem desáté minuty.

Když následně Němky také bez problémů porazily Maďarsko 19:9, bylo o postupujících ze skupiny B jasno. "Musíme se i nadále soustředit samy na sebe a dál se snažit vyhrávat. Myslím si, že se zlepšujeme zápas od zápasu, takže snad to bude dobré," uvedla Hošková.

Úspěšný vstup do Evropských her má za sebou i judista David Pulkrábek, který v kategorii do 60 kg porazil Csabu Szabóa z Maďarska v prodloužení na wazari.

Českou vlajku na zahájení Evropských her nesl Krpálek

Druhé Evropské hry slavnostně zahájila velkolepá více než dvouhodinová show. Na zaplněném fotbalovém stadionu Dinama Minsk ji sledovalo 22.000 diváků a stejně jako na olympijských hrách večer vyvrcholil zapálením ohně nazvaného Plamen míru.

Na stadion pochodeň přinesla trojnásobná olympijská vítězka v biatlonu Darja Domračevová. Postupně se k ní přidaly další výrazné sportovní postavy pořadatelské země a poté společně zapálily hlavní oheň, který bude hry doprovázet až do neděle 30. června.

Vlajkonošem české výpravy byl stejně jako na olympijských hrách v Riu de Janeiro judista Lukáš Krpálek. "Bylo to krásné, nádherné a pro mě to byla obrovská čest nést vlajku za Českou republiku. Byl to nádherný uvítací ceremoniál a jsem rád, že jsem tady mohl být," řekl Krpálek, jenž do Minsku přiletěl až dnes.

Slavnostní akci s Riem porovnávat nechtěl. "To byla olympiáda, mnohem větší akce. Nést vlajku na olympiádě je asi to nejhezčí, co může být. I na Evropských hrách je to ale nádherné," řekl judista, který před třemi lety na olympiádě získal zlatou medaili. "Tak doufejme, že teď už mě jen čeká to tady vyhrát," pousmál se Krpálek.