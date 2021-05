Basketbalistkám v širší nominaci na ME chybí Bartáková, o Vaughnové se jedná

Praha - České basketbalistky se budou muset na červnovém mistrovství Evropy obejít bez ústřední rozehrávačky Lenky Bartákové. Zkušená hráčka chybí v širší šestnáctičlenné nominaci, kterou dnes zveřejnil trenér Štefan Svitek. Omluvila se ze zdravotních důvodů. Otazník je nad účastí pivotky Kiy Vaughnové, která zatím také v nominaci není, a jedná se s její agentkou. Šampionát začne 17. června a pro některé z reprezentantek může být i rozlučkou s národním týmem.

"Lenka nám určitě bude chybět. Vypracovala se v první rozehrávačku a měla vydařenou poslední kvalifikaci na mistrovství Evropy, kde udělala i rekord v asistencích. Je to týmový hráč, který umí najít hráčky v lépe postavených pozicích," uvedl na on-line tiskové konferenci Svitek.

Její post by měly zastoupit Tereza Vyoralová nebo Petra Záplatová, v aktuálním týmu figuruje i Gabriela Andělová a nadějná Eliška Hamzová z Brna. "Nechci říkat, kdo bude začínat z pozice první rozehrávačky, a uvidíme, co děvčata předvedou v přípravě. Je to škoda, že jsme o některé hráčky přišli, ale zase je to šance pro mladá jména, která mohou sbírat zkušenosti. Musíme se dívat i do budoucnosti," mínil Svitek a také litoval zranění Michaely Matuškové nebo absence Beáty Adamcové.

V jednání je účast naturalizované Američanky Vaughnové, která zatím v nominaci nefiguruje. "Jak jistě víte, z minulé kvalifikace se omluvila z rodinných důvodů, na předminulé chyběla ze zdravotních důvodů a nyní jednáme s agentkou, jestli by bylo možné, aby na Evropu přijela. Snažíme se, abychom ji v týmu měli, ale nedokážeme říct, zda tomu tak bude," informoval manažer týmu Simon Bytel.

"Nominace se může stále rozšířit, ale mluvme raději o hráčkách, které rády přijedou, jsou v nominaci a potvrdily svou účast," uvedl Svitek.

V týmu naopak nechybí Julia Reisingerová, Veronika Voráčková nebo Kateřina Elhotová. Pro Alenu Hanušovou nebo kapitánku Romanu Hejdovou může jít dokonce o poslední reprezentační turnaj v kariéře. "Vím, že se rozloučí s kariérou Romča Hejdová, a pro mě to bude nejspíš také poslední reprezentační okno," přiznala Hanušová, podle níž může skončit i nyní absentující Bartáková. "Mrzí mě, že tady bude chybět. Byla to naše hlavní rozehrávačka, týmový hráč a výborný obránce,“ řekla staronová posila USK Praha.

Zprávy o končící Hejdové ale Svitek nepotvrdil. "Nemám zatím informaci, že by Romča měla končit, takže o tom nechci mluvit. Její přínos je však velký. Když jsem před čtyřmi lety přišel do českého týmu, ona byla první, kterou jsem oslovil, a jsem velmi rád, že souhlasila s návratem do reprezentace. Ukázalo se to jako správná volba a byla pro nás vždy důležitou hráčkou," konstatoval Svitek.

Češky budou chtít na ME napravit nepovedenou poslední účast z roku 2019, kdy skončily nejhůř v historii, na 15. místě. První sraz mají 10. května v Mariánských Lázních a v dalších týdnech odehrají na pražské Královce šest přípravných zápasů. Ve dvou duelech se střetnou se Švédskem (28. a 29. května), Běloruskem (3. a 4. června) a Slovenskem (10. a 11. června).

"Švédky hrály na posledním mistrovství Evropy a skončily sedmé, Bělorusky mají podobný styl jako Rusky a Slovenky jsou výhodné z hlediska cestování. Měli jsme třeba pozvánku do Španělska, ale letět na otočku na Kanárské ostrovy a pak zase několik hodin zpět by nebylo rozumné," ocenil volbu Svitek.

Do jednoho z dějišť šampionátu ve Štrasburku pak basketbalistky odletí 14. června, tři dny před úvodním zápasem s Ruskem. V základní skupině D narazí i na domácí Francii a Chorvatsko. Do čtvrtfinále postoupí jen vítěz, týmy z druhých a třetích míst si zahrají o čtvrtfinále křížem s týmy z vedlejší skupiny, v níž je Bosna a Hercegovina, Belgie, Slovinsko a Turecko. Utkání na evropském šampionátu se s největší pravděpodobností odehrají bez diváků.

Širší nominace českých basketbalistek na ME ve Španělsku a Francii (17. - 27. června 2021)

Rozehrávačky: Tereza Vyoralová (USK Praha), Eliška Hamzová (Žabiny Brno), Gabriela Andělová (Saarlouis/Něm.), Petra Záplatová (Al-Qazares/Šp.).

Křídla: Kateřina Elhotová, Alena Hanušová, Nikola Sklenářová, Veronika Šipová, Veronika Voráčková (všechny USK Praha), Pamela Effangová (Hradec Králové), Natálie Stoupalová (Žabiny Brno), Romana Hejdová (Nantes/Fr.), Kristýna Brabencová (South Florida/USA).

Pivotky: Renáta Březinová (KP Brno), Klára Pochobradská (Firenze/It.), Julia Reisingerová (Girona/Šp.).