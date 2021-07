Basketbalisté ztratili s Íránem velký náskok, ale vyhráli 84:78

Saitama - Čeští basketbalisté vstoupili do olympijského turnaje výhrou nad Íránem 84:78. Svěřenci trenéra Ronena Ginzburga vedli během třetí čtvrtiny už i o 22 bodů, ale soupeř závěr dramatizoval. Nejlepším střelcem českého týmu byl se 16 body pivot Patrik Auda, o dva méně vstřelil křídelník Blake Schilb.

Další zápas čeká Ginzburgův výběr ve středu od 13:00 SELČ proti Franci a vystoupení v základní skupině A uzavřou Češi v sobotu ve stejném čase proti vítězům posledních tří olympiád z USA. Do čtvrtfinále postoupí ze tří skupin první dva celky a nejlepší dva ze třetích míst.

"Hlavní je, že jsme vyhráli. Nezačali jsme moc dobře, pak jsme hráli líp. V poslední čtvrtině jsme se trápili, nešla nám střelba a udělali jsme zápas zajímavý," řekl trenér Ginzburg a dodal: "Proti Francii a USA se musíme hodně hodně zlepšit."

"Je to samozřejmě cenná výhra, protože je to na olympiádě, takže jsme určitě rádi, ale nebyl to moc povedený zápas, možná nejhorší, co jsme zatím odehráli spolu s kvalifikací. Ale je to cenná výhra, to nám nikdo nevezme. Zpráva je jasná, musíme se hodně zlepšit, abychom vůbec měli šanci proti dalším soupeřům," řekl kapitán Tomáš Satoranský.

První trefa basketbalového olympijského turnaje patřila českému týmu a Janu Veselému, který si už po 12 sekundách šikovně naběhl pod koš a zaznamenal úvodní body na olympijském turnaji. Íránci sice díky přesné střelbě drželi v úvodních šest minutách krok a několikrát se dostali i do jednobodového vedení, Češi ale následně díky pěti bodům Schilba za sebou utekli do mírného náskoku. Po dalších trefách Peterky, Bohačíka nebo Audy ještě zvýšili a první čtvrtina skončila 25:19 v jejich prospěch

Houževnatý sok se sice snažil brzy dotáhnout, ale v úvodu druhé části často míjel a nedokázal se prosazovat ani pod košem. Zatímco jeden z nejlepších týmů asijského kontinentu měl v první půli úspěšnost střelby jen 33 procent, Ginzburgovi svěřenci proměňovali každý druhý pokus a brzy získali dvojciferné vedení. Nejlepší střelec Veselý už měl tou dobou na kontě osm bodů a čtyři doskoky a Češi šli do kabin s uklidňujícím vedením 46:30.

Obraz hry se dlouho nezměnil ani po přestávce. Národní výběr pod vedením Satoranského kontroloval vývoj hry, a když se k Veselému přidal bodově i Auda nebo navrátilec do reprezentace David Jelínek, vedli Češi po třetí čtvrtině o 21 bodů. Soupeře v utkání i porazili na doskocích 43:33.

Podobně jako v olympijské kvalifikaci proti Uruguayi si ale "Lvi" v závěrečné čtvrtině zápas zkomplikovali. Íránci snížili zásluhou dvanáctibodové šňůry na 61:69 a necelé dvě minuty před koncem se dotáhli na rozdíl pouhých pěti bodů.

"Snažili jsme se udržet vedení co největší, ale je to basket a v ten moment hrál Írán hodně dobře. Trochu jsme měli problém se zónovou obranou a náskok jsme ztratili. Nedá se nic dělat, jsme rádi za výhru a musíme se připravit a snažit se vyhrát další zápas," řekl Auda.

Soupeře táhl především rozehrávač Jakchalí, autor 23 bodů, k němuž se přidal i šestnáctibodový Džamšidi.

Češi díky dalším klíčovým trefám Schilba a Audy napínavou koncovku přeci jen zvládli a udělali první krok k možnému postupu do čtvrtfinále. To naposledy hrál reprezentační výběr v roce 1976.

"Byl to asi klasický první zápas velkého turnaje. Všichni byli nadšení, že si tady můžou zahrát první basketbalový zápas olympijského turnaje. Šli jsme do toho s velkou dávkou energie a ve druhé půli možná trochu sundali nohu z plynu. Klobouk dolů před nimi, protože hráli celý zápas, udělali nám to těžké. Třeba dokážou některý tým na olympiádě překvapit. My musíme příště zápas dokončit lépe a myslím, že to uděláme," řekl Schilb.

Skupina A (Saitama):

ČR - Írán 84:78 (25:19, 46:30, 67:46)

Sestava a body ČR: Auda 16, Schilb 14, Veselý 11, Balvín 9, Jelínek 7, Bohačík a Satoranský po 6, Palyza, Peterka a Šiřina po 5, Sehnal 0.

Nejvíce bodů Íránu: Jakchalí 23, Džamšidi 16, Haddádí 15.

Fauly: 17:18. Trestné hody: 18/12 - 17/10. Trojky: 6:6. Doskoky: 43:33.