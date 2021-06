Basketbalisté znovu zdolali v přípravě Finy

Praha - Čeští basketbalisté vyhráli v Praze i druhé přípravné utkání před olympijskou kvalifikací v Kanadě nad Finskem. Po sobotním výsledku 78:65 zvítězili svěřenci trenéra Ronena Ginzburga 93:85. Nejlepšími střelci vítězů byli s 20 body křídelník Lukáš Palyza a pivot Martin Peterka.

Příští týden bude pro český tým generálkou na vystoupení v kanadské Victorii turnaj v Hamburku, kde se utká postupně od pátku do neděle s domácím Německem, Itálií a Tuniskem.

"V prvním poločase jsme hráli velmi dobrý basketbal a zlepšili jsme věci, které v sobotu nebyly dobré. Ve druhé půli už to nebylo tak dobré, ale vyhráli jsme a dali jsme 93 bodů," řekl trenér českého týmu Ronen Ginzburg.

Po sobotním zranění mu chyběl zraněný Patrik Auda i zdravotně indisponovaný Blake Schilb, později se zařadí do přípravy kapitán Vojtěch Hruban a až po duelech v Hamburku budou k dispozici Jaromír Bohačík, Jan Veselý a Tomáš Satoranský. "Je ale dobře, že hráli další hráči, získávají zkušenosti," uvedl Ginzburg.

Českému výběru se na rozdíl od sobotního úvodního testu podařil vstup do utkání a začali osmibodovou šňůrou. Skóre otevřel po 25 sekundách Patrick Samoura, který si po debutu v minulém utkání připsal první reprezentační body. Zařadil se k dalším nováčkům Ondřeji Hanzlíkovi, Davidu Böhmovi a Janu Zídkovi, kteří se prosadili už při sobotní premiéře.

Ginzburgův tým v první čtvrtině vedl už i o 13 bodů. Češi stihli sedm trojkových pokusů, z toho Peterka byl při třech stoprocentně úspěšný. Finové sice snížili na 32:36, ale domácí tým před čtyřstovkou fanoušků v hale na Královce unikl do poločasu už na 20 bodů, což těsně před poločasem zařídil smečí Ondřej Balvín. Peterka dal za polovinu utkání při stoprocentní úspěšnosti střelby 15 bodů a o tři méně měl na kontě Palyza.

Druhý poločas začal dvěma trojkami Tomáš Vyoral a náskok narostl už na 24 bodů. Finové sice agresivní obranou několikrát získali balon a skórovali, ale stále měli v utkání velkou ztrátu. Téměř tříminutovou pasáž domácích bez vstřeleného koše na přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny přerušil trojkou Ondřej Sehnal, který se vzápětí trefil z dálky znovu a posunul se za nejlepší české střelce zápasu Peterku a Palyzu.

"Včera jsme se do toho dostávali později a nejlepší byl závěr. A dnes to bylo úplně naopak. Začali jsme velmi dobře, dávali jsme volné trojky, vytvářeli si dobré šance a agresivně jsme bránili. Postupem času to ale bylo horší a horší, hráli jsme o něco pomaleji, soupeř nás začal agresivně napadat a zdvojovat a my z toho měli ztráty," uvedl rozehrávač Sehnal.

"Nevím, jestli někteří finští hráči v životě dali tolik trojek, ale dnes měli výborné procento. Nakonec to skončilo o osm, i když mi přišlo, že kdo na zápas koukal, musel mít pocit, že to bylo o pětadvacet,” doplnil Sehnal.

Další tříapůlminutový výpadek pomohl Finům ke snížení, ale přiblížili se jen na osm bodů. "Soupeř začal hrát trošku vabank, přitvrdil, přestal nad některými věcmi možná tak přemýšlet a jeden jejich hráč (Ville Tahvanainen) se tam v závěru rozstřílel a dal čtyři trojky. Mrzí, že je to (jenom) o osm, protože jsme zápas kontrolovali od začátku v obraně i útoku a byli jsme živější," dodal Palyza.

ČR - Finsko 93:85 (34:27, 56:36, 79:61)

Nejvíce bodů: Palyza a Peterka po 20, Sehnal 14 - Jantunen 22, Tahvanainen 18, Valtonen 10. Fauly: 27:30. Trestné hody: 29/26 - 31/22. Trojky: 13:9. Doskoky: 37:33.