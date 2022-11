Basketbalisté zabojují proti Černé Hoře o udržení naděje na MS

Pardubice - České basketbalisty v oslabené sestavě čeká v pátečním utkání proti Černé Hoře v Pardubicích boj o udržení naděje na postup na mistrovství světa. Soupeř je čtyři zápasy před koncem třetí ve skupině K a drží poslední postupovou pozici s pěti výhrami z osmi duelů. Domácí svěřenci trenéra Ronena Ginzburga uzavírají pořadí šestičlenné skupiny s pouhými třemi úspěchy. Zápas začne v 18:30, v pondělí se český tým utká v Szombathely s Maďarskem, které má bilanci 4-4.

"Situace v kvalifikaci je taková, že pokud nedokážeme vyhrát minimálně tři ze čtyř zbývajících zápasů, je hotovo," konstatoval kapitán Vojtěch Hruban. "I když situace není ideální, neměli bychom do toho jít se svěšenou hlavou. Chceme si dát šanci se ještě v kvalifikaci udržet a protáhnout si v ní život," uvedl.

Oproti zářijovému mistrovství Evropy chybějí hvězdy týmu Tomáš Satoranský, Jan Veselý a Vít Krejčí, ale i Patrik Auda a zranění Ondřej Sehnal, David Jelínek a Jaromír Bohačík. První start v národním dresu mohou absolvovat rozehrávači Marek Vyroubal s Ondřejem Švecem, křídelní hráč David Pekárek nebo pivot David Böhm.

"Jediné, co tihle mladí kluci potřebují, je trocha sebevědomí. Všichni na této úrovni můžou hrát, potřebují jen zkušenosti. Česká liga je tempem a agresivitou úplně jinde než tenhle mezinárodní basketbal a mladí kluci se potřebují otrkat, odehrát pár takovýchhle zápasů, aby si hlavně zvykli," podotkl Hruban.

Cítí, že jeho role bude důležitější než při EuroBasketu, kdy měli Češi k dispozici všechny dostupné hvězdy. "Jsem jedním z těch, kteří toho tady mají nejvíc za sebou, ale nejsem na to sám. Pokud to je potřeba, nemám problém s tím říct, že se něco má dělat jinak. Je prostě potřeba zastávat tuhle roli daleko víc než v létě, kde bylo dvanáct zkušených lidí a moc jsem do toho kecat nemusel," podotkl třiatřicetiletý křídelník, který je při absenci Satoranského, Krejčího a Sehnala připraven více vypomáhat i na rozehrávce.

Podle pivota Ondřeje Balvína Češi o MS zabojují. "Neházíme flintu do žita. Sehrání v tomhle novém složení bude zase o něco těžší a někteří kluci tuhle úroveň zažijí poprvé, to k tomu ale patří, i my jsme si tím museli kdysi projít. A v tom je krása basketu, že noví kluci tuhle možnost taky dostávají," podotkl třicetiletý hráč ukrajinského celku Prometej, kde působí pod Ginzburgem.

Oslabení bere jako fakt. "Spousta kluků je prostě zraněných. Tomáš Satoranský s Honzou Veselým tu na srazu nemůžou být kvůli Eurolize. Tahle okna uvnitř sezony mají svoje specifika a na rovinu si řekněme, že ta kostra se už musí připravovat a pozměňovat i vzhledem k budoucnosti. V tomhle ohledu je dobře, že se to obměňuje," podotkl Balvín.

I v tomto složení věří v naději na úspěch. "V basketu je možné všechno. Zažil už jsem spoustu situací, které vypadaly beznadějně, a byli jsme schopní to zvrátit. Je důležité začít od prvního zápasu. Černá Hora bude prakticky v plném složení, budou jim chybět asi jen Vučevič a Dubljevič. A bude to tak ideální test pro naše mladé hráče moct se poměřit s borci, jako je rozehrávač Kendrick Perry. Uvidí, jak na tom jsou a na čem ještě musí zapracovat," dodal Balvín.