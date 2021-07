Basketbalisté vyhráli nad Řeckem 97:72 a slaví postup na OH v Tokiu

Victoria (Kanada) - Čeští basketbalisté slaví postup na olympijské hry v Tokiu. Ve finále kvalifikace v kanadské Victorii porazili Řecko 97:72 a pod pěti kruhy se národní tým představí poprvé od roku 1980 ještě z dob Československa. V základní skupině turnaje, který se hraje od 25. července do 7. srpna, se mohou svěřenci trenéra Ronena Ginzburga těšit na souboje s USA, Francií a Íránem.

"Je to úžasný pocit. Já ani v tuto chvíli dokážu slovy popsat, co cítíme a asi nám to dojde až za pár dní. Říkal jsem hráčům před začátkem tohoto utkání, že dostat se na olympiádu je sen každého sportovce i trenéra. Nám se to splnilo a jsme velice šťastní. Máme skvělou partu hráčů s obrovským charakterem. Našli sílu na tento zápas i přesto, že včera odehráli někteří hráči velkou porci minut," řekl Ginzburg.

Nejlepším střelcem utkání byl pivot Patrik Auda, který nastřílel 20 bodů a připsal si čtyři asistence a dva doskoky. Dvouciferný počet bodů zaznamenali za vítěze také Jan Veselý (16), Jaromír Bohačík (15), Ondřej Balvín (14) a kapitán Tomáš Satoranský (12), který byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem turnaje.

Češi měli podobně jako v semifinále proti favorizované Kanadě (103:101 po prodloužení) skvělý vstup do utkání a v 5. minutě vedl už 20:6. V úplném startu dal šest z osmi českých bodů Veselý, trojkami přispěli k náskoku Satoranský a Bohačík. Řekové sice vzápětí stáhli ztrátu na 15:22, ale Ginzburgův výběr sedmibodovou šňůrou znovu unikl na rozdíl 14 bodů.

"Je to neuvěřitelné. Po včerejším utkání jsme úplně nevěděli, co čekat. Ale takovýhle zápas čekal asi málokdo," komentoval vysokou výhru Auda.

Řekové začali hrát agresivněji a podařilo se jim v druhé čtvrtině brzy dostat ztrátu pod dvouciferný rozdíl a 65 sekund před poločasem Janulis Larentzakis trojkou snížil manko už jen na čtyři body. Ondřej Sehnal vteřinu před pauzou z perimetru upravil na 50:43.

Po přestávce ukončil téměř dvouminutovou pasáž bez koše Auda, který navázal na svých 12 bodů z prvního poločasu, Češi pak třetí čtvrtinu ovládli 31:11 a definitivně zlomili odpor soupeře.

"První čtvrtina, kdy jsme do zápasu vstoupili velice dobře, nám ukázala cestu, že s Řeckem můžeme úplně v klidu hrát. Pak už jsme si jen drželi náskok. Nevím, jestli v druhé půlce byli i unavení, ale už cítili, že jsou krok za námi," doplnil Auda.

V 39. minutě Satoranský nejdříve jedním proměněným trestným hodem poprvé zvýšil na rozdíl 20 bodů a vzápětí jej úspěšnou trojkou ještě posunul. Českou pohodu dokumentoval trefou z dálky s koncem třetí desetiminutovky pivot Ondřej Balvín a bylo to 81:54.

Sehnal dvěma trojkami za sebou ve 33. minutě stanovil nejvyšší rozdíl v utkání na 32 bodů. Ještě jednou ho zajistil 143 sekund před koncem také Veselý, kterému jen těsně unikl druhý double double na turnaji, protože vedle 16 bodů si připsal devět doskoků.

Závěr si vychutnávali Češi s hráči z lavičky v sestavě podporovanými už slavícími oporami a Řekové trošku zmírnili prohru.

Kouč Ginzburg věří, že jeho tým má vítěznou mentalitu a může to dokázat i v Tokiu. "Chceme si to užít, ale nejdeme tam jako turisti. Na to jsou jiná místa. Moje žena by chtěla na Maledivy a tam nejedeme. Je jasné, že s USA je to téměř nemožná mise, ale s Francií můžeme bojovat a Írán je pro nás zatím neznámý. Chceme skončit co nejlépe," dodal Ginzburg.

Olympijská kvalifikace basketbalistů ve Victorii (Kanada) - finále:

ČR - Řecko 97:72 (32:22, 50:43, 81:54)

Sestava a body ČR: Veselý 16, Bohačík 15, Balvín 14, Satoranský 12, Schilb 8 - Auda 20, Sehnal 9, Šiřina 3, Palyza, Peterka, Samoura, Vyoral všichni 0.

Nejvíce bodů Řecka: Papajanis 14, Larentzakis a Mitoglu oba 12.

Fauly: 19:20. Trestné hody: 16/12 - 15/10. Trojky: 11:8. Doskoky: 35:23.

Složení základních skupin pro olympijské hry v Tokiu (25. července - 7. srpna):

Skupina A: Írán, Francie, USA, ČR.

Skupina B: Německo, Austrálie, Itálie, Nigérie.

Skupina C: Argentina, Japonsko, Španělsko, Slovinsko.