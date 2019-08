Basketbalisté v generálce na MS těsně prohráli s Litvou

Soul - Čeští basketbalisté zakončili přípravu na mistrovství světa porážkou 79:82 s Litvou, která utkání rozhodla patnáct sekund před koncem. Výběr trenéra Ronena Ginzburga po dvou předchozích vítězstvích nad domácí Koreou a Angolou obsadil v konečném pořadí turnaje v Soulu druhé místo za dnešním soupeřem. Do šampionátu v Číně vstoupí Češi nedělním duelem proti obhájcům titulu z USA.

"Podali jsme dobrý výkon, hráči bojovali jako lvi a to je dobrá věc do budoucna," řekl Ginzburg. "Nebyl to podobný soupeř jako Amerika ani jako Japonsko, spíš jako Turecko. Ale funguje nám chemie, dobře bráníme a celkově jsem s přípravou spokojen," dodal.

"Litva je špička v Evropě a i na světě budou hrát o přední místa. My jsme s nimi dokázali hrát vyrovnaný zápas a někdy jsme je i přehrávali, takže myslím, že forma je," přidal pivot Martin Peterka. "Teď jsme zklamaní, bylo to blízko, ale pořád je to příprava a ostré zápasy teprve přijdou," prohlásil.

Vstup do zápasu patřil českému týmu, který si v úvodní čtvrtině vypracoval jedenáctibodový náskok. Litva se však v závěru zlepšila, druhou čtvrtinu čtvrtý celek z posledního mistrovství světa vyhrál 28:17 a v poločase vedl 42:39.

Litva poté především díky dobré střelbě za tři body udržovala vedení, ale Češi přešli na osobní obranu a zásluhou zlepšeného doskoku a velké bojovnosti se dostali zpět do zápasu. Tři minuty před koncem dokonce vedli o čtyři body, avšak minutu a půl před koncem snížil Jonas Mačilius na rozdíl jediného bodu.

Tomáš Satoranský mohl náskok české reprezentace pojistit, ale minul oba trestné hody. Litva naopak po faulu Ondřeje Balvína proměnila obě šestky a vedla o bod. Vzápětí Satoranský pod tlakem minul a Litevci vítězství potvrdili z trestných hodů.

"Dohodli jsme se a něco jsme zahráli. Tomáš je náš lídr, vzal to na sebe, to se dalo čekat. Nikdo mu to nevyčítá. Když mu to vyjde na mistrovství a pomůže tím k výhře, tak jedině dobře," řekl Peterka.

Nejlepším střelcem českého týmu byl Jaromír Bohačík s 16 body, Satoranský s Peterkou přidali po třinácti. "Jestli střelecká forma přišla v posledním zápase před mistrovstvím, tak je to super. Snad jsem to načasoval dobře a bude to pokračovat i na šampionátu, protože doteď jsem se trápil," uvedl Peterka.

Do sestavy se vrátil kapitán Pavel Pumprla, který v Soulu dosud kvůli zranění kotníku z předchozího turnaje v Hamburku nenastoupil. Proti Litvě odehrál necelých deset minut.

Český tým tak zakončil přípravu s bilancí sedmi výher a dvou porážek, když kromě Litvy nestačil jen na Německo. Do šampionátu, na němž se naposledy představilo před 37 lety ještě Československo, vstoupí reprezentanti v neděli proti USA a v základní skupině se poté utkají ještě s Japonskem a Tureckem.

Přípravný turnaj basketbalistů v Soulu:

ČR - Litva 79:82 (22:14, 39:42, 64:65)

Nejvíce bodů: Bohačík 16, Satoranský a Peterka po 13, Auda a Balvín po 10 - Kalnietis 12, Sabonis a Kuzminskas po 11. Fauly: 23:18. Trestné hody: 9/7 - 18/15. Trojky: 8:9. Doskoky: 30:29.

Korea - Angola 91:76 (21:24, 46:43, 71:61).

Konečná tabulka:

1. Litva 3 3 0 259:192 6 2. ČR 3 2 1 260:236 5 3. Korea 3 1 2 237:259 4 4. Angola 3 0 3 197:266 3