Basketbalisté se musí proti Dánsku obejít bez Balvína

Vilnius - Čeští basketbalisté se musí v nedělním utkání kvalifikace mistrovství Evropy ve Vilniusu proti Dánsku obejít bez pivota Ondřeje Balvína, který si v páteční zápase s Belgií (62:90) poranil kotník. Z nominovaných hráčů se na dvanáctičlennou soupisku nedostane ani rozehrávač Radek Farský z Brna. Oproti prvním duelu v litevské "bublině" se na soupisce objeví pivot Luboš Kovář z Nymburka a křídelník Richard Bálint z Brna, který se může dočkat v 18 letech reprezentačního debutu.

Balvín se zranil ve 26. minutě po nešťastné strážce s Kevinem Tumbou, jehož vychýlil souboj s Martinem Křížem. Sice ještě chvilku zůstal na hřišti, ale vzápětí vystřídal a do konce utkání už zůstal na lavičce. I přes brzký konec v utkání byla osmadvacetiletá opora Bilbaa se 14 body nejlepším střelcem českého týmu v utkání, v němž přidala šest doskoků a tři asistence.

"Zítra v nominaci nebudu. Kotník je trochu pochroumaný. Nic extra vážného to není. Při pohybu mě to limituje a nemůžu bez bolesti vyskočit, takže nemá smysl tlačit na pilu," uvedl v tiskové zprávě České basketbalové federace Balvín, který nechce riskovat vážnější poranění kotníku.

"Kdyby to bylo jen na rozhodnutí klubu, tak by mě chtěl mít už aktuálně zpátky. Já jsem ale chtěl být na zbytek okna s klukama. Je to proto, abych po příjezdu mohl fungovat v klubu, protože ve čtvrtek máme další zápas," doplnil Balvín.

Češi, kteří mají díky pořádání jedné ze základních skupin v Praze účast na šampionátu v roce 2022 jistou, porazili Dánsko v únoru v Pardubicích 75:71. V neděli se pokusí vrátit na vítěznou vlnu poté, co před devíti měsíci následně podlehli ve Vilniusu Litvě 89:97 a neuspěli ani v pátek s Belgií. Dánové naopak v pátek poprvé vyhráli, když zdolali domácí Litvu 80:76.

"Dánové hrají podobně fyzicky jako Belgičané. Bez Ondry to bude ještě těžší. Musíme začít úplně jinak než včera, kdy jsme začali pomalu. Sice jsme trefili dvě trojky, tak to nevypadalo tak hrozně, ale Belgičané nás přeběhali. Hlavně Obasohan to hodně rozběhal. Od toho začátku se odvíjel celý zápas," uvedl rozehrávač Ondřej Sehnal.

Kvůli striktním pravidlům proti šíření koronaviru sedí basketbalisté při zápasech na židlích vzdálených od sebe přesně podle předpisů, při nástupu si nesmí ani plácnout a při hymně se držet za ramena. "Je to pro mě hodně divné. I to nastupování je zvláštní. Jsme ale profesionálové a musíme se s tím vypořádat. Hlavně musíme předvést něco jiného než proti Belgii," dodal Sehnal.

Nedělní duel začne v 15:30 SEČ a přímým přenosem jej vysílá ČT Sport.