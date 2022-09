Basketbalisté se loučí s ME v osmifinále, s Řeckem prohráli 88:94

Berlín - Čeští basketbalisté podlehli v osmifinále mistrovství Evropy v Berlíně Řecku 88:94 a s turnajem, který začali v základní skupině D v Praze, se hned v úvodu play off rozloučili. Porážce nezabránil ani autor 21 bodů Jan Veselý, který se v závěru stejně jako další pivot Patrik Auda vyfauloval.

Tým kouče Ronena Ginzburga šel do play off ze čtvrté pozice a nepřekvapil vítěze skupiny C, který je na turnaji dál jako jediný bez porážky. Řeky dotáhla k vítězství hvězda NBA Janis Adetokunbo, který zaznamenal double double díky 27 bodům a 10 doskokům a přidal i pět asistencí. V úterý se utkají s domácím Německem.

Na první koš se čekalo 87 sekund a po přihrávce Nicka Calathese se o něj postaral Jorgos Papajanis. Odpověděl Veselý, ale Řekové devítibodovou šňůrou unikli na 11:2. Dvěma koši snížil Veselý, po trojce Calathese a Papajanisově dopíchnutí míče do koše vedl tým kouče Dimitrise Itudise už dvouciferným rozdílem.

Potom na Veselého, který dal prvních osm českých bodů, navázali Ondřej Balvín, trojkami Tomáš Satoranský s Vojtěchem Hrubanem a Veselý svým desátým bodem v zápase dokonal obrat z 6:16 na 18:16. První čtvrtina skončila nerozhodně 20:20.

Přetahovanou o vedení v druhé desetiminutovce začal šestkou Hruban, Řekové pak poprvé od úspěšného začátku třikrát vedli, pomohly jim i trojky Joanise Papapetrua, Tylera Dorseyho a Calathese, po které už to bylo 36:32. Šesti body za sebou ale zařídil do poločasu náskok 45:41 Auda, ten poslední dal po parádní přihrávce Satoranského.

Balvín načal druhou půli košem znamenajícím šestibodové vedení. Řekové ale i díky další Calathesově trojce a šesti bodům Janise Adetokunba v rychlém sledu otočili stav na 50:49. Trojkou zareagoval Jaromír Bohačík. Tou další i s proměněným trestným hodem vrátil českému týmu náskok Hruban (56:53). Šestibodovou šňůru Řeků zastavil trojkou Bohačík a třetí čtvrtinu zakončil trefou z dálky Tomáš Kyzlink, jenž zajistil českému týmu náskok 67:63.

Na šňůru Řeků 6:0 na startu závěrečné čtvrtiny sice odpověděl trojkou Hruban, ale stejnou minci oplatil soupeř a své vedení zvýšil už na 78:70. Po Adetokunbově trojce a koši Larentzakise byl rozdíl deset bodů. Balvínova smeč a koš Veselého s proměněnou šestkou ještě daly za stavu 83:88 českému týmu naději, ale 31 sekund před koncem ji utnul trojkou Adetokunbo.

Česko - Řecko 88:94 (20:20, 45:41, 67:63) Sestava a body ČR: Veselý 21, J. Bohačík 11, Kyzlink 6, Satoranský 3, Kříž - Hruban 17, Auda 12, Balvín 12, Sehnal 3, Krejčí 3, Peterka. Nejvíce bodů Řecka: J. Adetokunbo 27, Calathes 14, Papapetru 13. Fauly: 24:17. Trestné hody: 9/6 - 29/24. Trojky: 10:12. Doskoky: 32:37. Diváci: 9814.