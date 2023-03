Basketbalisté poprvé ovládli Český pohár, ve finále porazili Brno 87:74

Praha - Basketbalisté Děčína slaví historický triumf v Českém poháru. Ve finále v Praze na Královce zdolali aktuálního ligového lídra Brno 87:74. Bronz získal Kolín, který v utkání o 3. místo porazil Ústí nad Labem 92:89.

Děčín se stal šestým klubem, který dokázal Český pohár vyhrát. Dosud triumfovaly patnáctkrát Nymburk, který tentokrát vypadl ve čtvrtfinále s Brnem, šestkrát Opava, pětkrát Nový Jičín, dvakrát Pardubice a jednou Prostějov. Vítěz poháru získal 80 tisíc korun a další celky v pořadí vždy o 20 tisíc méně.

Dosavadními největšími úspěchy Děčína v poháru byla tři stříbra z let 2012, 2015 a 2016. Druhý byl také čtyřikrát v lize (2015, 2016, 2017, 2019).

Severočechy dovedl ve finále k vítězství před 1365 diváky 27 body nejlepší střelec zápasu Matěj Svoboda. Nejužitečnějším hráčem Final Four se stal Američan Ty Nichols z vítězného týmu, který proti Brnu dal 18 bodů a přidal osm asistencí. Poraženým nestačilo ani 23 bodů Randyho Culpeppera.

Po přetahované v úvodu finále poslal v 5. minutě Děčín trojkou do vedení 14:12 Svoboda a Severočeši už náskok nepustili. Na přelomu první a druhé čtvrtiny ovládli pasáž hry 15:2 a měli rázem k dobru 16 bodů. Do konce prvního poločasu navýšili vedení už na 45:27, třetinu bodů Děčína obstaral Svoboda.

Ve 22. minutě posunul třetí tým ligové tabulky košem s proměněným trestným hodem do vedení o 19 bodů Igor Josipovič. Brňané se nejvíce přiblížili ještě ve třetí čtvrtině po smeči Richarda Bálinta na 60:69. Závěr zápasu už si Děčín pohlídal.

Kolín se na stupně vítězů v poháru dostal podruhé, v roce 2021 podlehl ve finále Nymburku. Medvědy dovedl k bronzu s 28 body nejlepší střelec zápasu Rashard Odomes. Vedle americké opory se prosadil také Adam Číž 24 body a double double převedl s 13 body a 12 doskoky slovenský pivot Jakub Petráš.

Ústecké Slunetě, která vedla ve třetí čtvrtině už o 10 bodů, nestačily ani výkony Američanů Tonyho Hickse (23 bodů) a Krise Martina (21). Do rozhodujícího náskoku 88:85 dostal Kolín 70 sekund před koncem trojkou Litevec Džiugas Slavinskas.

"Je to skvělé, protože jinak neprožíváme nejlepší období. Tohle je taková perfektní náplast na to, jak se cítíme a jakou máme formu," řekl Číž. "Dneska jsme to vydřeli. Byl to obrovský balvan. Myslím, že to slyší až v Holešovicích," dodal rozehrávač osmého týmu ligové tabulky.

"Rozhodly individuální výkony. Odomes hrál velmi dobře v prvním poločase. Já jsem trefil nějaké střely, v závěru dal Slavinskas důležitou trojku. Dneska to nebylo o velkých systémech. Rozhodlo srdce. Ne, že by ho Ústí nemělo, ale na konci jsme měli prostě trochu víc štěstí," dodal Číž.

Finálový turnaj Českého poháru basketbalistů v Praze:

Finále:

Brno - Děčín 74:87 (18:23, 27:45, 50:62)

Nejvíce bodů: Culpepper 23, Chatman 17, Bálint 11 - Svoboda 27, Nichols 18, Pomikálek 12.

O 3. místo:

Ústí nad Labem - Kolín 89:92 (22:20, 50:49, 72:69)

Nejvíce bodů: Hicks 23, Martin 21, Svejcar 19 - Odomes 28, Číž 24, Petráš 13.