Basketbalisté pokračují v přípravě na ME už bez Vyorala a Karnika

Praha - Čeští basketbalisté začali v pražské hale Královka třetí týden přípravy na zářijové mistrovství Evropy, jehož základní skupinu odehrají v Praze v O2 areně. Kouč Ronen Ginzburg zúžil dosavadní šestnáctičlenný kádr o Tomáše Vyorala a Čechokanaďana Jamese Karnika, který si minulý týden na turnaji v Pardubicích odbyl premiéru v národním týmu.

"S oběma to bylo domluvené dopředu. Kdyby se samozřejmě něco stalo, tak by se s nimi počítalo dál, ale všichni jsou naštěstí zdraví," řekl asistent trenéra Luboš Bartoň. Pivot Karnik se přesune do Ženevy, kde bude nově působit po dokončení Boston College. Rozehrávač Vyoral na rozdíl od něj v Pardubicích ani nezasáhl do hry.

Na dnešním tréninku nechyběl rozehrávač Oklahomy Vít Krejčí, který vynechal nedělní utkání v Pardubicích proti Chorvatsku (95:83) kvůli drobnému svalovému zranění. Druhý duel na turnaji nehrál také pivot Ondřej Balvín, který byl na svatbě své maminky.

Čeští basketbalisté po týdenním soustředění v Mariánských Lázních a dalším v Poděbradech sehráli v Pardubicích dva přípravné duely s Bulharskem (93:60) a Chorvatskem. Ve čtvrtek zamíří vlakem do Hamburku, kde je o den později čeká od 20:30 vstup do turnaje proti domácímu Německu. V neděli budou hrát buď od 16:00 o 3. místo, nebo od 18:30 finále s jedním z dvojice Itálie - Srbsko.

"Bude to určitě ještě kvalitnější turnaj už jen kvůli tomu, že Bulhaři přijeli bez tří nejdůležitějších hráčů. Německo, Itálie i Srbsko jsou mezi top osmi týmy v Evropě. Bude to zajímavé, protože Srbsko máme na Eurobasketu ve skupině, takže uvidíme, kdo co odkryje," podotkl Bartoň.

"Jsem zvědavý na nás, jak tyto zápasy pojmeme, protože to pořád ještě nejsou ty kvalifikační, ale na druhou stranu chceme být v nějaké formě, kterou jsme předvedli už v posledním zápase proti Chorvatům," doplnil Bartoň.

Po nedělním příjezdu do Prahy odletí hned v pondělí Ginzburgův výběr do Paříže, kde ve středu 24. srpna nastoupí proti Francii v kvalifikaci mistrovství světa. O tři dny později v ní basketbalisté přivítají v Chomutově Maďarsko.

Češi vstoupí do evropského šampionátu 2. září v O2 areně utkáním proti Polsku. V základní skupině se ustřetnou také se Srbskem (3. září), Nizozemskem (5. září), Finskem (6. září) a Izraelem (8. září).