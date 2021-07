Basketbalisté podlehli Francii 77:97, o čtvrtfinále OH budou hrát s USA

Tokio - Čeští basketbalisté podlehli ve druhém zápase na olympijských hrách v Tokiu Francii jednoznačně 77:97. O přímý postup do čtvrtfinále se utkají v sobotu na závěr skupiny A s favorizovaným týmem USA, který dnes porazil Írán vysoko 120:66.

Češi mají v tabulce tři body stejně jako Američané, ti však na druhém místě disponují lepším skóre. Právě poměr vstřelených a inkasovaných bodů může být kritériem i pro případný postup ze třetí příčky. Tuto možnost získají ale jen dva výběry ze tří základních skupin.

Reprezentačnímu výběru, který se turnaje pod pěti kruhy účastní po 41 letech, nepomohlo proti Francii ani 19 bodů Jana Veselého. Přemožitele amerického výběru z úvodního utkání táhl 21 body Evan Fournier. Čeští basketbalisté na mezinárodní scéně utržili první porážku po čtyřech zápasech.

"Začali jsme dobře a skončili ok. Ale mezitím jsme měli hodně ztrát," řekl trenér českého týmu Ronen Ginzburg. "Respekt hráčům, že to nevzdali. Francie je jeden z nejlepších celků v Evropě. Ukázali jsme, že umíme hrát proti každému týmu. Pár minut jsme hráli dobře, ale věřím, že tým je konkurenceschopný proti většině týmů v Evropě," uvedl kouč.

Češi měli výborný vstup do utkání a po dvou trojkách Satoranského vedli brzy 10:6. Francouzi drželi krok díky Fournierovi, ale českým hráčům vycházela mimořádně střelba za tři body. Národní tým za úvodních deset minut proměnil osm z devíti trojek a po první čtvrtině vedl nad favoritem 28:22. Několika střelami z dálky se blýskl také Ondřej Balvín, David Jelínek nebo Jakub Šiřina.

"My jsme se na to speciálně nepřipravovali V prvním utkání se nám ani trojky nedařily. Tohle byly situace vycházející ze hry a na začátku nám to takhle padalo," řekl Balvín.

Úřadující bronzoví medailisté z mistrovství světa ve druhé části zlepšili obranu a Češi vedle poklesu produktivity začali dělat pod tlakem více ztrát. Jen za poločas jich měli na kontě 12 a soupeři se povedlo zápas postupně otočit. Díky 16 bodům Fourniera a 10 bodům Nanda de Cola v závěru vedli před přestávkou už 51:38, než českou ztrátu zmírnil dvoubodovou trefou Veselý.

Čechy se snažil ve druhém poločase držet nadále aktivní Balvín, který už měl 18 bodů. Postupně se k němu přidal i Veselý, jenže Francouzi dál drželi trpělivou hrou svůj dvouciferný náskok. Díky pevné obraně nepouštěli Ginzburgův tým blíž na dostřel, navíc Češi od tříbodové palby v první čtvrtce už do konce zápasu netrefili z této vzdálenosti ani jeden pokus. Favorité proto v závěru třetí části zvýšili na rozdíl 21 bodů a díky řadě vysokých hráčů český výběr přeskákali v poměru 35:26.

"Francouzi jsou jedním z favoritů na vítězství na olympiádě. Pro nás to byla dobrá zkušenost. Nevzdali jsme se. Takhle jsme hráli a kvalifikovali se na olympiádu a jsem šťastný, že jsme do toho dali všechno, ale jsou úžasný tým," řekl Veselý.

Trenér Vincent Collet v závěru nechal za rozhodnutého stavu řadu opor odpočívat a šestý celek posledního MS se ještě snažil zmírnit porážku, pod 20 bodů už se ale český tým nedostal.

Přímý postup do čtvrtfinále vede přes Američany, kteří na úvod bojů ve skupině překvapivě podlehli Francii. "Určitě nebudou chtít další překvapení. My nemáme co ztratit. Budeme bojovat, dáme do toho vše. Užijeme si to a uvidíme, jaký bude výsledek," uvedl Veselý.

Skupina A (Saitama):

ČR - Francie 77:97 (28:22, 40:51, 56:77)

Body ČR: Veselý 19, Balvín 18, Auda, Satoranský oba 14, Šiřina, Jelínek oba 6, Bohačík, Schilb, Sehnal, Vyoral všichni 0.

Nejvíce bodů Francie: Fournier 21, De Colo 17, Poirier 14.

Fauly: 11:19. Trestné hody: 16/7 - 10/8. Trojky: 8:13. Doskoky: 26:35.

USA - Írán 120:66 (28:12, 60:30, 82:43)

Nejvíce bodů: Lillard 21, Booker 16, Tatum 14 - Džamšidi a Haddádí po 14, Rezajífar 13.

Tabulka:

1. Francie 2 2 0 180:153 4 2. USA 2 1 1 196:149 3 3. ČR 2 1 1 161:175 3 4. Írán 2 0 2 144:204 2