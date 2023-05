Basketbalisté Opavy vyhráli v Děčíně první finálový zápas

Děčín - Basketbalisté Opavy zvítězili v úvodním ligovém finále na hřišti Děčína 80:76 a ujali se v sérii hrané na tři vítězné zápasy vedení 1:0. V napínavé koncovce táhl svěřence trenéra Petra Czudka kapitán Jakub Šiřina, který dal celkem 20 bodů. Severočechům nestačilo k uhájení domácí neporazitelnosti v play off ani 28 bodů nejlepšího střelce Anthonyho Waltona, jeho spoluhráč Ty Nichols přidal 21 bodů. Druhé utkání se odehraje v neděli v Opavě.

"Trochu jsme si přinesli euforii a sebevědomí ze zápasu s Nymburkem," řekl Czudek televizní stanici ČT Sport. "Jsem za to vítězství rád, protože první krok je z hlediska série i regenerace hrozně důležitý. Je to takové autobusové finále, kdy jezdíme sem a tam a bude důležité, aby kluci zregenerovali. V neděli jdeme na další zápas," doplnil opavský trenér.

Ligové finále se hraje poprvé od roku 2002 bez osmnáctinásobného šampiona a úřadujícího mistra Nymburka, který prohrál v semifinále s Opavou 3:4 na zápasy. Děčín zdolal stejným poměrem Pardubice. Severočeši se dostali do pátého finále v historii a usilují o první titul. Po zisku domácího poháru mohou mít double. Opava je v rozhodující fázi podesáté a útočí na páté vítězství. Slezský klub naposledy triumfoval před dvaceti lety.

"První bod ve finále jsme ztratili v koncovce. Měli jsme šance a je obrovská škoda, že jsme zápas nedotáhli do vítězného konce. Vedli jsme už o osm bodů. Bohužel, naše chyby umožnily Opavě volné střely a ta to umí potrestat. My teď musíme co nejrychleji zregenerovat, zvednout hlavu a připravit se na druhý zápas," uvedl děčínský kouč Tomáš Grepl.

Oba týmy začaly útočně a střídaly se v bouřlivé atmosféře ve vedení. Až v závěru poločasu získali hosté do té doby nejvyšší šestibodový náskok. Díky daleké trojce Radovana Kouřila s klaksonem odcházeli do kabin s vedením 41:35. Kouřil měl tou dobou na kontě 11 bodů, Děčín táhla americká dvojice Walton a Nichols. Oba měli o bod více.

Domácí po přestávce zlepšili obranu a stejně jako v sedmém semifinále s Pardubicemi se jim podařilo vývoj otočit. Třetí čtvrtinu vyhráli 23:13 a do závěrečné části šli se čtyřbodovým vedením. V úvodu poslední desetiminutovky dokonce utekli na rozdíl osmi bodů (63:55).

Opavě se však podařilo i bez vyfaulovaných Filipa Zbránka a Jakuba Mokráně vývoj zvrátit. Díky trojkám Luďka Jurečky, Jana Švandrlíka a Šiřiny otočili utkání ze stavu 62:68 na 71:68. Děčín ještě dvakrát srovnal krok, ale hosté v závěru ubránili útoky Nicholse a po sérii trestných hodů kapitána Šiřiny dotáhli duel k prvnímu finálovému úspěchu. Opava porazila Děčín potřetí z pěti vzájemných zápasů v sezoně, poprvé však uspěla na jeho hřišti.

"Dnes rozhodla týmovost Opavy, tím se prezentujeme celé play off. Naše hra není o jednom hráči, body dokáže dávat každý. Zatím nám to funguje, takže není důvod to měnit," uvedl Šiřina. "V závěru jsme dali nějaké těžké trojky, když jsme dotahovali a Děčín možná trochu znervózněl. Pak jsme si to pohlídali," dodal opavský kapitán.

Děčín - Opava 76:80 (21:24, 35:41, 58:54)

Nejvíce bodů: Walton 28, Nichols 21, Pomikálek 13 - Šiřina 20, Kouřil 13, Gniadek 10. Fauly: 25:24. Trestné hody: 23/16 - 29/23. Trojky: 10:9. Doskoky: 37:37.