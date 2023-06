Basketbalisté Opavy vyhráli nad Děčínem po prodloužení a slaví pátý titul

Opava - Basketbalisté Opavy slaví po 20 letech pátý ligový titul. Čtvrté finále nad Děčínem vyhráli 108:104 po prodloužení a sérii ovládli 3:1 na zápasy. Svěřenci trenéra Petra Czudka triumfovali poprvé od roku 2003 a po osmnácti zlatech v řadě Nymburka, který při cestě až z předkola play off vyřadili v semifinále. Zajistili si tak účast v Lize mistrů. Děčín byl ve finále popáté a stejně jako v letech 2015, 2016, 2017, 2019 se musel spokojit se stříbrem.

Před rekordní návštěvou sezony 3325 diváků se podepsal pod rozhodující výhru opavský kapitán Jakub Šiřina 31 body, nejlepší střelec zápasu. Přidal šest asistencí a čtyři doskoky a byl také vyhlášen nejužitečnějším hráčem finálové série. Slezané došli na ligový trůn z předkola a až ze sedmé pozice, nejnižší pro budoucího šampiona v historii.

Děčínu nepomohl prodloužit sérii na rozhodující pátý duel ani pětadvacetibodový Matěj Svoboda ani Ty Nichols, autor double double za 23 bodů a 11 asistencí.

"Napsali jsme pohádku z říše snů. Porazili jsme prvního, druhého, třetího... Šli jsme ze sedmého místa a z totálně průserové sezony jsme udělali zázrak. Kdyby nám to někdo řekl po základní části nebo po nadstavbě, tak ho asi pošleme na Olomouckou do blázince. Ale my formu dokázali načasovat úplně v pravý čas a hráli jsme skvělý basket celé play off," řekl novinářům Šiřina.

Hodně emotivně prožíval první chvíle kouč nových mistrů Czudek. "Jako trenér mám titul poprvé. Bylo to pro mě těžké, Jako hráč jsem už věděl, co a jak. Jako trenér jsem viděl na klucích, že když jsme hráli finále, tak bez toho Nymburku, byl tam Děčín, takže bychom mohli uspět a to nás hrozně svazovalo. Bylo potřeba kluky trochu uvolnit. A viděli jste ten zápas, i když jim chyběli hráči, byl těžký. Ale je to vítězství. Úžasná atmosféra, i lidí jsou úžasní," líčil jednapadesátiletý Czudek.

Děčín bez opor Anthonyho Waltona a Tomáše Pomikálka, kteří se zranili v nedělním druhém duelu v Opavě, mohl naopak počítat s Filipem Kroutilem. Po strčení do Martina Gniadka totiž dostal pokutu, nikoliv zápasovou stopku.

Opava v úvodu vedla 5:0 a 9:5, pak hosté po Kroutilově trojce odstartovali osmibodovou šňůru. Až Šiřina vyrovnal na 21:21. Hosté na startu druhé čtvrtiny vedli po další Kroutilově střele z dálky 27:23, Slezané otočili sérií 7:0. Poté měli navrch Severočeši, jenže Opava ze stavu 33:39 otočila na 46:39. Poslední bod této série nabídl domácím Svoboda, který se po odpískaném faulu na Jakuba Mokráně dopustil technické chyby. Šňůru zastavil až trojkou Kroutil a další hned přidal Nichols, který pak i uzavřel první polovinu snížením na 47:48.

Po pauze překlopil vedení na stranu hostů Dontae Bruner a Děčín pak vedl dvakrát o tři body, ale od trojky Jana Švandrlíka ke konci třetí čtvrtiny (63:60) už Válečníci jen dotahovali. V 35. minutě po koších Luďka Jurečky a Švandrlíka vedli domácí za bouřlivé podpory publika už 81:74. Naděje hostů držel ještě Nichols, autor 12 bodů týmu v řadě.

Šiřina 76 sekund před koncem čtvrté čtvrtiny získal vedení 91:86, ale po koši Martina Macha a dvou šestkách Brunera to bylo jen o bod. Opět se pak prosadil Šiřina, tříbodový odstup však 3,9 sekundy před koncem smazal Nichols. V prodloužení nejdříve neproměnil oba trestné hody Tomáš Jansa a Opava šla díky Jurečkově trojce a dvěma Šiřinovým šestkám do trháku. Děčín ještě otočil na 101:100, ale Šiřina a trojkou Jurečka rozhodli o klíčovém čtyřbodovém odstupu. Výhru pečetil dvěma šestkami Mokráň.

"Strašně těžce se mi to hodnotí. Dřeli jsme celou sezonu. Měli jsme úzkou rotaci a přesto všechno, když přišly nějaké těžké chvíle, tak jsme byli schopní to zvládat. Základní část byla skvělá, nadstavba také, play off perfektní. Ve finále bohužel přišla nějaká zranění, nechci říkat, že byla rozhodující, protože na domácí palubovce jsme to zvládli skvěle," hodnotil zraněný kapitán Pomikálek.

"Já nemám jediné slovo, že by někde kluci polevili. Hráli neuvěřitelně, skvěle a do poslední chvíle. I dnešní zápas je toho důkazem, že dokázali Opavu na jejich palubovce dotlačit do prodloužení. Rozhodovaly strašně malé detaily a vyhrát šťastnější tým," dodal Pomikálek.

Finále play off basketbalové ligy mužů - 4. zápas: Opava - Děčín 108:104 po prodl. (23:24, 48:47, 68:67, 93:93) Nejvíce bodů: Šiřina 31, Jurečka 16, Kouřil a Švandrlík po 15 - Matěj Svoboda 25, Nichols 23, Bruner a Kroutil po 14. Fauly: 27:21. Trestné hody: 25/20 - 30/18. Trojky: 12:16. Doskoky: 41:44. Konečný stav série: 3:1.